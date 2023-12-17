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群組酸同事開會「每次」遲到30分 輔導老師挨告判拘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某國中張姓輔導老師在學校群組指陳姓輔導老師每次開會遲到30分鐘，因群組多達20多人，陳女不滿張男指她每次開會都遲到，氣得對張男提告誹謗，一、二審法院審理後，法官根據群組對話紀錄前後文，認為陳女並未有張男所指情形，認定張故意誹謗，判拘役10天，得易科罰金1萬元確定。

判決指出，張男、陳女都為同國中輔導老師，也是高雄專任輔教師團體督導會議成員。2020年11月19日下午1時許，張男看到陳女團督會議請假訊息的留言，在LINE群組發文內發文，指陳女「因妳每次團督幾乎都遲到30分鐘，若開天窗我得代替妳說明善後，團督夥伴沒人知道你的下落。」

陳女質疑她並無每次會議遲到30分鐘，張男卻在群組指責，將訊息截圖後對張男提告誹謗。檢警偵辦時，張男喊冤，稱陳女常常超過9點或快9點才到，所有團督會議小組成員都知道。

但檢方傳喚團督會議其他成員作證，發現陳女雖有遲到，但並未如張男所說遲到30分鐘，且該會議即便老師請假，也不需要有其他人幫忙善後。檢方綜合事證，認定張男發言已貶損陳女名義，依誹謗罪嫌將他起訴。

一審高雄地院審理時，張男喊冤，稱的「每次」是口語化的說法，可能不是那麼精確，他只是要解釋之前為何要在群組裡問她的狀況。

法官根據會議其他成員說法，發現陳女並未如張男所指每次會議遲到30分鐘的情況，另外，陳女曾表示自己並未遲到，也未造成學校困擾時，張男還留言「其實妳也不用太自責啦，我偶爾也會小遲到，沒有人是完美的，我只是表達我在這件事裡的感受，自我覺察是重要的。」

法官依據張男留言前後文，認定他所說的每次遲到30分鐘，應是杜撰或誇大事實作為解釋他留言的原因，並有意表達陳女不當行為可能造成他額外負擔之意，認定他有誹謗故意，判拘役10天，得易科罰金。

張男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為張男在LINE群組，以負面評價之文字敘述具體指摘、惡意攻訐陳女，已貶損陳女聲譽，一審認事用法並無違誤，駁回張男上訴。確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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