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糗！台中法官審案少做一事 被罰9萬吊照車主獲翻盤機會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在去年4月間開車行經豐原區時，因不聽義交指揮右轉，以車頭推撞義交導致受傷，李被開罰9萬元、吊照，李不服打行政訴訟，台中地院法官勘驗監視器後，認定開罰適法，駁回上訴，李上訴二審，抗辯勘驗監視器時，未通知他到場，台中高等行政法院認定，原審採書面審理，欠缺對李訴訟權保障，廢棄原判決，發回更審。

判決指出，李姓男子在去年4月25日上午111時許，開車行經豐原區國豐路二段、豐科路，當時李欲右轉進入國豐路二段，但義交要求其駛離，李未聽從指揮，仍持續右轉以車頭推行義交，導致義交雙膝挫傷，李被依違反道交條例，開罰9萬元，吊銷駕照，參加道路安全講習。

李男不服向台中地院提起行政訴訟，辯稱當時有停從義交指揮，車頭刮傷是舊傷，當時人車僅相距一公尺，又才剛起步，「沒有碰到人，怎麼會受傷」等語。

台中地院行政訴訟庭法官審理後，認為根據勘驗的監視器畫面，認為李有違反道交條例的違規行為，警方開罰有據，台中市交通事件裁決處依法裁罰適法，駁回上訴。

李男仍不服，向台中高等行政法院上訴，李委由律師抗辯，一審法官在勘驗路口監視器時，沒有通知其到場言詞辯論，僅以自營勘驗結果為判斷，沒有給予當事人陳述意見、釐清事實的機會。

台中高等行政法院指出，根據最高法院的111年度交上統字第6號判決意旨，如果行政法院就交通裁決事件，已有勘驗現場錄影光碟的證據調查程序而採言詞審理程序，就應該通知當事人到場陳述意見，讓當事人有適當完全的辯論，否則判決不適法。

中高行審酌，前審在勘驗監視器錄影光碟後，製成勘驗筆錄，再通知李男表示意見，李男回覆，「影像需有連續拍攝動作」等語，顯然前審在勘驗光碟的調查證據程序，沒有通知當事人到場，認定此舉違反「言詞審理主義精神」，欠缺對李男訴訟權保障，原判決不適法，廢棄原判決，發回台中地院行政庭更審，不得上訴。

台中市李姓男子被控撞傷義交，遭開罰9萬元、吊銷駕照，台中高等行政法院認為一審勘驗錄影光碟時，沒有通知李到場，認為一審判決違法，廢棄發回。圖／本報資料照
台中市李姓男子被控撞傷義交，遭開罰9萬元、吊銷駕照，台中高等行政法院認為一審勘驗錄影光碟時，沒有通知李到場，認為一審判決違法，廢棄發回。圖／本報資料照

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