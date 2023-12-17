糗！台中法官審案少做一事 被罰9萬吊照車主獲翻盤機會

台中市李姓男子在去年4月間開車行經豐原區時，因不聽義交指揮右轉，以車頭推撞義交導致受傷，李被開罰9萬元、吊照，李不服打行政訴訟，台中地院法官勘驗監視器後，認定開罰適法，駁回上訴，李上訴二審，抗辯勘驗監視器時，未通知他到場，台中高等行政法院認定，原審採書面審理，欠缺對李訴訟權保障，廢棄原判決，發回更審。

判決指出，李姓男子在去年4月25日上午111時許，開車行經豐原區國豐路二段、豐科路，當時李欲右轉進入國豐路二段，但義交要求其駛離，李未聽從指揮，仍持續右轉以車頭推行義交，導致義交雙膝挫傷，李被依違反道交條例，開罰9萬元，吊銷駕照，參加道路安全講習。

李男不服向台中地院提起行政訴訟，辯稱當時有停從義交指揮，車頭刮傷是舊傷，當時人車僅相距一公尺，又才剛起步，「沒有碰到人，怎麼會受傷」等語。

台中地院行政訴訟庭法官審理後，認為根據勘驗的監視器畫面，認為李有違反道交條例的違規行為，警方開罰有據，台中市交通事件裁決處依法裁罰適法，駁回上訴。

李男仍不服，向台中高等行政法院上訴，李委由律師抗辯，一審法官在勘驗路口監視器時，沒有通知其到場言詞辯論，僅以自營勘驗結果為判斷，沒有給予當事人陳述意見、釐清事實的機會。

台中高等行政法院指出，根據最高法院的111年度交上統字第6號判決意旨，如果行政法院就交通裁決事件，已有勘驗現場錄影光碟的證據調查程序而採言詞審理程序，就應該通知當事人到場陳述意見，讓當事人有適當完全的辯論，否則判決不適法。