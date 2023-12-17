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將鄰居內褲當垃圾丟洩憤 毀損他人物判罰金6千
嘉義縣簡姓男子與鄰居因糾紛存有嫌隙，一日簡男將鄰居掛在屋外曬衣架上的3條內褲取下，故意裝上塑膠袋交給垃圾車清運，鄰居不見內褲，調監視器才知道是簡男所為，氣得告上法院；嘉義地方法院依犯毀損他人物品罪，處罰金6千元，得易服勞役，可上訴。
簡姓男子與鄰居因曾有糾紛，感情不佳；今年7月14日傍晚，他將鄰居掛在曬衣鎖鏈上的3條內褲取下，放進塑膠袋內，趁垃圾車沿街垃圾不落地，隨即將物品交給不知情的垃圾車清運；鄰居收衣服時查覺內褲不見，內心充滿疑惑，於是調閱住家監視器查看，赫然發現簡男將內褲收走還裝在塑袋內，讓垃圾車收走，鄰居一氣之下持監視畫面報警提告。
案經檢察官向法院聲請簡易判決處刑；法院審理後，依犯毀損他人物品罪，處罰金6千元，如易服勞役，以1千元折算1日。
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