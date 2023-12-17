專訪／裁判品質影響人民對司法的信賴 吳東都：發掘優秀裁判人才

行政法院有法治國穹頂上的「拱心石」之稱，建立行政法院是為讓國家行政權遵守依法行政原則，但要讓司法在各領域都獲人民信任，關鍵在於「裁判人才」。最高行政法院院長吳東都指出，影響人民對司法的信賴，最直接、毫無疑問的就是裁判品質，因最高行政法院原則上決定了我國行政法上的見解，他再三強調裁判人才的重要性。

吳東都10月25日就任最高行政法院院長，他在致詞時表示未來將落實「事後研閱法官裁判書」，並指了解法官的裁判品質，最好、最直接的方式就是事後研閱法官的裁判書。司法院2021年8月23日發函「裁判品質提升方案」與「裁判書研閱功能操作說明」給各法院，希望提升裁判品質，但有人質疑司法獨立的精神遭侵犯。

法官法第73條規定「法官現辦事務所在之法院院長或機關首長應於每年年終，辦理法官之職務評定...」「法官職務評定項目包括學識能力、品德操守、敬業精神及裁判品質...」，吳說若不看裁判書，怎麼知道裁判品質？他舉參訪德國慕尼黑高等行政法院為例，詢問該院院長如何對法官職務評定，對方答稱首先是向庭長打探，再來是看開庭狀況，第三個便是抽閱裁判書，而「裁判品質」還是我國的要求。

吳東都表示任何人當院長都要知道法官的裁判品質，不看裁判書才奇怪。從常理面來看，公開的裁判書人人皆可閱讀，限制院長不能看是一件很怪的事。院長綜理法院所有事務，如果不知法官的審判活動，如何「綜理」？法院以審判為重心，行政端如何支援、安排，院長得從裁判書中知曉法院什麼案子比較多、法官是持什麼見解，這是合理的。

吳東都常說「法官是法庭上的皇帝」，裁判前法官是皇帝，但裁判後卻是「小弟」，因為裁判後就隨人評價，判決得受公評，若院長不能研閱法官的裁判書，極不合理，何況不看裁判書怎發覺法院裁判見解歧異？不過吳也說，若發現法官的判決有問題，要「怎麼講」才是重點，基於院長的身分，講的話或許無心，別人聽起來可能不是這個意思。對於如何化解裁判歧異，吳認為可以透過「上課」來傳遞不同的思考，重要的是說服的過程，法官獨立審判，當知道的事多，視野自然就大，選擇多，就能做出更妥適的裁判。

如何網羅優秀的裁判人才到最高行政法院，是吳東都念茲在茲的心頭事，他說一個法官來任職，起碼1、20年，表現好的法官可奠定良好的發展基礎，反之，後果將截然不同。他驕傲地說，台灣的行政訴訟制度發達，「超日韓、趕德美」，就盼望有優秀的審判人才。