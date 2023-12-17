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人物側寫／昔大砲談檢察改革 吳東都：非實現權力意志

聯合報／ 記者蕭白雪王宏舜林孟潔

最高行政法院院長吳東都。記者王宏舜／攝影
最高行政法院院長吳東都。記者王宏舜／攝影

曾對法務部不當作為、發起檢察官不合作運動、也曾投書呼籲法務部長應努力做「偉大的部長，不是有權力的部長」，更要檢察總長成為「防止行政干預檢察事務的防波堤，而不是特權犯罪的防護牆」，這些都是當今最高行院長吳東都過去發表的言論。

過去曾有多次被詢問出任法院院長等職，吳東都都拒絕，如今點頭同意執掌終審法院，他說並非因為「官位大」，他重視心中理念及想法能否實踐，並思考自身能在院長職位做些什麼事，衡酌能否發揮所學、所長。

吳東都說「法官是法庭上的皇帝」，裁判前法官是皇帝，但裁判後卻是「小弟」，因為裁判後就隨人評價，判決得受公評，對於各方的批評，他都坦然接受也願意面對。

如何網羅優秀人才到最高行政法院，是吳東都的心頭事。吳說，好的裁判人才自然用心工作，這也是他認為院長應要審閱法官判決的原因，從判決中才能知道法官用心與否；若發現法官判決有問題怎麼辦，他說，「怎麼講」才是重點，重要是說服的過程，當法官知道得愈多，愈能做出妥適的判決。

吳東都昔日常投書本報倡議司法改革，曾寫下檢察改革要實現的是法律的意志，不是權力的意志，對法律人該捍衛的價值，勇於發聲；如今出任最高行院長，接受本報專訪時顯得相當自制，他自知，院長的身分無法暢所欲言，換位子是否會換腦袋，當初他對上位者提出的改革理念，如今都將一一受檢視。

吳東都過去常投書聯合報民意論壇，暢談司法改革與司法官應有的品格。 圖／聯合報系資料照片
吳東都過去常投書聯合報民意論壇，暢談司法改革與司法官應有的品格。 圖／聯合報系資料照片

吳東都 法務部 檢察官 司法改革

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