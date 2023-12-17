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最高行政法院院長吳東都：行政訴訟發達 民主指標

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／專訪

吳東都認為，人民敢告政府，代表國家具民主法治。記者林孟潔／攝影
吳東都認為，人民敢告政府，代表國家具民主法治。記者林孟潔／攝影
最高行政法院院長吳東都上任將滿兩個月，本報獨家專訪談他心中的行政法院藍圖。他直白地說，行政法院法官是「法治國、社會國的守門人」，行政法院裁判兼具政策形成、立法指導的功能，為行政部門制定的法律把關，引導社會往憲法理念的方向發展。他期許任內能網羅優秀裁判人才，讓最高行政法院真正成為「法治國穹頂上的拱心石」。

「影響人民對司法的信賴，最直接、毫無疑問的就是裁判品質」，訪談中吳東都多次強調裁判人才重要性，加上最高行政法院的判決，原則上就決定我國行政法的見解、更影響行政機關作為，最高行政法院的法律見解更顯重要。

行政法院處理是人民與政府糾紛，近幾年不管是黨產、公投、受刑人能不能投票、環評、土地徵收、打疫苗後發生問題等爭議，都是行政法院審理案件。

行政法院在國外被稱為「法治國穹頂上的拱心石」，意指是國家法治關鍵所在，吳東都表示，行政訴訟發達與否是判斷是否為民主法治國家的重要指標，若行政訴訟發達，代表人民敢告政府，證明國家具民主法治。

吳東都曾是最高行最年輕庭長，如今又在沒當過一審院長資歷下直接接掌最高行政法院。對外界批評，吳東都說：「當作鞭策，用更好表現回應質疑」。

曾是大法官熱門人選，此次接掌特任官身分的最高行政法院院長，傳出他因在中天案判ＮＣＣ勝訴，因而獲高層青睞，「我也判過婦聯會勝訴啊。」吳東都說，政治人物或許有其政治思維，但法官在從事審判時，看的是法律問題，但也不諱言，審判過程中，最難的是價值的判斷。

吳東都 裁判 大法官

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