遲緩兒燙傷亡 父母未送醫判刑

台中一對夫妻的次子早產遲緩，4歲身高僅85公分，全身骨瘦嶙峋，父母2人消極不帶他看診，連嚴重燙傷都不就醫，釀男童喪命；法院認為，夫妻寧可冷氣吹到電費破萬元，也不付孩子醫藥費，生死交關之際一錯再錯，一、二審均依遺棄致死各判7年10月、7年7月。

檢警調查，這對夫妻前後生下3個兒子，次子31周早產出生僅1336公克，自幼有遲緩語言、動作落後同齡孩童，夫妻卻因經濟拮据，不願花醫療費在小孩上，更消極面對遲緩問題，未照醫囑回診，2015年打疫苗時，醫師發現男童體重明顯不足。

檢方調查，夫妻幾乎不帶男童出門，造成長期醫療不足，4歲仍不會控制排便，須穿尿布，大小腿萎縮呈長短腳且行走困難，身高、體重也僅85公分、12公斤。

2018年11月，男童自行放熱水泡澡時造成全身30％燙傷，媽媽發現卻僅擦藥膏、繃帶包雙手未送醫，隔天父親見兒子傷勢嚴重要打119，卻被妻子以沒有醫藥費為由制止，期間夫妻眼見小孩脫皮、傷勢惡化及虛弱無力，直到男童休克送醫不治。

台中地院一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判夫妻各7年10月、7年7月。

全案上訴二審，台中高分院認為，夫妻每月上網費破千元，承租套房夏季電費單月破萬元，顯示冷氣每天開24小時，2人雖經濟不穩，但電視、上網等休閒娛樂，竟比孩子醫藥費更重要，未窮盡努力盡到養育孩子義務。

法官直言，夫妻照顧3子要圖溫飽確實辛苦，但偏偏2人非傳統勤儉父母，明知租房不易仍住在16樓高樓層，夏天冷氣吹到電費破萬元，且沉迷網路疏於照顧孩子，妻子還會騙親人說要忙著帶小孩復健，實際上根本沒去醫院。

判決指出，夫妻不供次子醫療，連帶出去曬太陽、跑跳都不願意，兒子生死交關都要省醫藥費，2人上訴無理由，判駁回。