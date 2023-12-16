快訊

新北某國小電梯發生工安意外 夫目擊妻遭夾困...頭顱變形送醫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑不堪照護壓力…兒3刀弒失智母 畏罪逃逸遭法院裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南56歲許姓男子13日涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他經開刀治療後昨出院，警方今上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押獲准。

台南地院指出，許男坦承犯行，並有證人證述及相關事證可佐，足認他涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大。

同時，他犯案後逃離，為警緝獲，堪認他案發後畏罪逃逸，且他所犯為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡的高度可能，綜合判斷他涉案情節，確有事實及相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院指出，若命他具保、責付或限制住居等侵害較小手段，均不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現的危險，再參酌本案造成母親生命喪失，犯罪情節非輕，對社會治安影響甚鉅。

因此，權衡國家刑事司法權有效行使及公共利益、許男人身自由私益及防禦權受限制程度，就其目的與手段依比例原則，認有羈押的必要。

警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌將許男移送台南地檢署，訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押獲准。圖／讀者提供
警方上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌將許男移送台南地檢署，訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押獲准。圖／讀者提供

台南 殺人 妹妹

延伸閱讀

疑不堪照護壓力...兒3刀弒失智母 南檢今訊後聲押

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

「失智小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

媽媽失智8年！ 許維恩低調照顧「媽媽已不認得我」

相關新聞

疑不堪照護壓力…兒3刀弒失智母 畏罪逃逸遭法院裁押

台南56歲許姓男子13日涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他經開...

Podcast唸故事書恐侵權？當心誤觸這些著作權地雷

網路創作常牽扯「著作權戰爭」，通常是使用他人文字、圖片和影片，吃上官司，近來音訊媒體Podcast流行，在Podcast節目中逐字唸故事、繪本行為，被出版商狀告侵權，但許多Podcaster「技術性」防侵權，也成遊走在灰色地帶的自保方法...

影／採會員制 永和警一晚連破兩處賭場逮29人

不畏低溫特報，新北市永和區一間租賃業掛羊頭賣狗肉，採會員制，暗藏職業麻將賭場，另福和橋下查獲民眾點燈摸黑以象棋為賭具聚賭...

冷氣吹到破萬...自私父母不付兒醫藥費 4歲遲緩童慘死

台中一對夫妻的次子早產、遲緩，4歲身高僅85公分，全身骨瘦嶙峋，2人消極不帶他看診，連嚴重燙傷都不就醫釀男童喪命；法院認...

竊盜通緝15年沒事...多喝兩杯就遇南警 傲稱「清德仔麻吉」

台南永康分局永康派出所警員周靖哲、黃璽丞昨天傍晚巡邏時，發現前方一輛廂型車有點左搖右晃。攔停聞到酒氣，林姓駕駛承認酒駕，...

虛擬幣線上賭盤預測未來總統 下注金累近千萬遭雲林檢警破獲

雲林縣警方日前網路巡邏查獲2024年台灣總統選舉候選人賭盤網站，其提供網路民眾透過虛擬貨幣投注預測大選結果，下注金額累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。