疑不堪照護壓力…兒3刀弒失智母 畏罪逃逸遭法院裁押

台南56歲許姓男子13日涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他經開刀治療後昨出院，警方今上午依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後認他涉犯殺人重罪，向台南法院聲押獲准。

台南地院指出，許男坦承犯行，並有證人證述及相關事證可佐，足認他涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大。

同時，他犯案後逃離，為警緝獲，堪認他案發後畏罪逃逸，且他所犯為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡的高度可能，綜合判斷他涉案情節，確有事實及相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院指出，若命他具保、責付或限制住居等侵害較小手段，均不足以確保追訴、審判或執行程序順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現的危險，再參酌本案造成母親生命喪失，犯罪情節非輕，對社會治安影響甚鉅。