影／採會員制 永和警一晚連破兩處賭場逮29人

不畏低溫特報，新北市永和區一間租賃業掛羊頭賣狗肉，採會員制，暗藏職業麻將賭場，另福和橋下查獲民眾點燈摸黑以象棋為賭具聚賭，警方一晚連破兩處賭場，負責人及賭客共逮29人，賭客年紀累計破一千歲，警詢後依違反賭罪嫌及社維法裁罰。

永和區文化路一間以租賃業為名義取得商業登記營業場所，私下暗中經營職業麻將賭場，擺放5桌電動麻將桌，且採會員制供賭客聚賭。

永和警分局多次臨檢，研判該處疑涉賭博情事，經監控蒐證多日，昨晚近6時，趁賭客最多時機，持法院核發搜索票前往查緝，一舉查獲賭場負責人王姓女子（48歲）、林姓男子（45歲）及14名賭客，並查扣麻將10副、賭資2萬4000元及抽頭金6萬3000元等證物，全案詢後將王姓、林姓負責人今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，年紀累計破一千歲的14名賭客依違反社會秩序維護法裁處。

昨晚同一時間，永和警分局秀朗派出所接獲檢舉，永和區福和橋下有民眾以象棋為賭具，對賭俗稱「肉龜」，隨即派員前往監控查緝，發現氣候驟降竟有多人不懼天候及蚊蟲，躲至草叢內點燈聚賭，一舉查獲主持人吳姓男子（45歲）和賭客共13人，查扣賭資12萬餘元、象棋等賭具，警詢後今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。