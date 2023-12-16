快訊

不是給人住的房子！專家嘆市場小宅4種奇特樣貌

頂大發現疫情世代學生英文變差 專家：不只因遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竊盜通緝15年沒事...多喝兩杯就遇南警 傲稱「清德仔麻吉」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康分局永康派出所警員周靖哲、黃璽丞昨天傍晚巡邏時，發現前方一輛廂型車有點左搖右晃。攔停聞到酒氣，林姓駕駛承認酒駕，不過員警覺得他跟身分證上面的照片不太像，問他時突然冒出一句「我跟清德仔是麻吉」，這下就更可疑了，一查竟是15年未被查獲的通緝犯。上午移送檢方偵辦。

永康派出所長莊大成表示，林男面對警方詢問及酒測吹氣時，起初都能從容應對且態度配合，供稱在黃昏市場擺攤賣衣服，因為朋友來喝了兩杯，沒想到酒測值每公升0.05毫克就被抓，在酒測單據簽下姓名。

員警說，查詢男子身分時發現他的長相與提供的證件相片有落差，質問時應答轉為天馬行空，甚至打人情牌謊稱與副總統賴清德熟識，看警方能不能放他一馬。最終見警方態度堅定，知道紙包不住火，坦承因竊盜已遭通緝達15年，而他在酒測單簽的還是友人姓名，又為自己多一項偽造文書罪名。今天上午一併送辦歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓竊盜通緝15年遇警攔檢，自稱副總統賴清德好友。記者周宗禎／翻攝
林姓竊盜通緝15年遇警攔檢，自稱副總統賴清德好友。記者周宗禎／翻攝
林姓竊盜通緝15年遇警攔檢，在酒測單上簽了朋友的姓名。記者周宗禎／翻攝
林姓竊盜通緝15年遇警攔檢，在酒測單上簽了朋友的姓名。記者周宗禎／翻攝

酒測 通緝

延伸閱讀

翁滿臉紅通見警飆逃！警尾追48公尺逮人 酒測一吹0.32送辦

訪友喝8罐啤酒被通知擋道移車 他擦撞住戶車代價慘了

行政院前顧問陳振坤涉im.B告記者加重誹謗 北檢不起訴

影／19歲高雄男酒駕載友自撞翻到田裡 心虛喊「開車不是我」

相關新聞

北市41名里長疑受招待赴陸旅遊涉反滲透法 3人訊後交保

檢警調查出，今年6月至12月間，有41名台北市的里長涉嫌接受優惠價格赴陸旅遊，涉犯反滲透法第4條。台北地檢署昨指揮調檢、...

冷氣吹到破萬...自私父母不付兒醫藥費 4歲遲緩童慘死

台中一對夫妻的次子早產、遲緩，4歲身高僅85公分，全身骨瘦嶙峋，2人消極不帶他看診，連嚴重燙傷都不就醫釀男童喪命；法院認...

竊盜通緝15年沒事...多喝兩杯就遇南警 傲稱「清德仔麻吉」

台南永康分局永康派出所警員周靖哲、黃璽丞昨天傍晚巡邏時，發現前方一輛廂型車有點左搖右晃。攔停聞到酒氣，林姓駕駛承認酒駕，...

虛擬幣線上賭盤預測未來總統 下注金累近千萬遭雲林檢警破獲

雲林縣警方日前網路巡邏查獲2024年台灣總統選舉候選人賭盤網站，其提供網路民眾透過虛擬貨幣投注預測大選結果，下注金額累計...

十軍團中士騙溢領戰鬥加給 詐同袍14萬拿去買精品球鞋

時任陸軍十軍團機械化步兵吳姓中士利用兼辦財務機會，向12名官兵佯稱受訓時有溢領戰鬥加給需繳回，前後詐得14萬元拿去投資精...

隆隆炮筒聲騎士說享受 改管噪音擾民 台南二分局1年930件

台南市區常有改裝車出沒，排氣管噪音巨大，擾人清靜。市警二分局等昨在中西區民權路4段中油安平古堡站前執行「環警監聯合稽查」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。