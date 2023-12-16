竊盜通緝15年沒事...多喝兩杯就遇南警 傲稱「清德仔麻吉」

台南永康分局永康派出所警員周靖哲、黃璽丞昨天傍晚巡邏時，發現前方一輛廂型車有點左搖右晃。攔停聞到酒氣，林姓駕駛承認酒駕，不過員警覺得他跟身分證上面的照片不太像，問他時突然冒出一句「我跟清德仔是麻吉」，這下就更可疑了，一查竟是15年未被查獲的通緝犯。上午移送檢方偵辦。

永康派出所長莊大成表示，林男面對警方詢問及酒測吹氣時，起初都能從容應對且態度配合，供稱在黃昏市場擺攤賣衣服，因為朋友來喝了兩杯，沒想到酒測值每公升0.05毫克就被抓，在酒測單據簽下姓名。

員警說，查詢男子身分時發現他的長相與提供的證件相片有落差，質問時應答轉為天馬行空，甚至打人情牌謊稱與副總統賴清德熟識，看警方能不能放他一馬。最終見警方態度堅定，知道紙包不住火，坦承因竊盜已遭通緝達15年，而他在酒測單簽的還是友人姓名，又為自己多一項偽造文書罪名。今天上午一併送辦歸案。

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