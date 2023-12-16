虛擬幣線上賭盤預測未來總統 下注金累近千萬遭雲林檢警破獲

雲林縣警方日前網路巡邏查獲2024年台灣總統選舉候選人賭盤網站，其提供網路民眾透過虛擬貨幣投注預測大選結果，下注金額累計高達美金31萬1534元，檢警兵分多路至全台8縣市逮人，17名賭客經複訊，其中8人、其餘9人候傳。

縣警局長林故廷指出，近期在網路巡邏時發現一個去中心化預測平台Polymarket，於台灣正副總統候選人底定後，以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」預測選舉結果為標的，開設賴清德、侯友宜及柯文哲等3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注。

Polymarket特點是採用一種不需莊家設定賠率，且以訂單簿交易的價格機制，讓平台運作去中心化，加上線上賭客可依自身喜好，用自己錢包裡的虛擬幣（USDC）投注預測特定事件結果，倘如預測結果正確，即可依該平台浮動賠率獲利，反之投注金額則歸零，藉此吸引不少人下注，金額累計美金31萬多元，換算新台幣高達977萬多元。

由於該案為新型態選舉賭盤，結合虛擬幣投注網路犯罪，雲林警方協請內政部警政署刑事警察局科技研發科派員釐清幣流，並報請雲林地檢署，由檢察官周甫學指揮偵辦，本月14日動員70多名警力在台北、新北、高雄、宜蘭、彰化、新竹、南投及屏東等地查緝洪姓犯嫌等17名賭客，查扣虛擬貨幣（USDC）5501.98顆，換算新台幣約17萬1661元。