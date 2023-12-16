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以軍坦承誤殺3名人質！認「不慎將他們視為威脅」

十軍團中士騙溢領戰鬥加給 詐同袍14萬拿去買精品球鞋

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任陸軍十軍團機械化步兵吳姓中士利用兼辦財務機會，向12名官兵佯稱受訓時有溢領戰鬥加給需繳回，前後詐得14萬元拿去投資精品、球鞋及公仔，曝光後迅速將詐款全部償還，檢方批他利用袍澤信任，傷害軍隊榮譽，但已返還、每次犯罪所得低於5萬元，依12個貪汙罪起訴建請從輕量刑。

檢方查，吳男2021年8月擔任副班長並接辦人士、財務，他明知所屬的戰鬥部隊相關加給規定，卻從去年3月至10月間以順練班隊名目，向12名參加訓練的官兵佯稱，因他們參訓於薪餉中溢領的戰鬥加給需要繳回，並要12人將錢匯到他私人戶頭。

因12名官兵當時對加給規定不熟悉，就各自將8000元至2萬元不等匯給吳，吳前後一共詐得14萬5182元，得手後拿將錢拿去投資熱門商品以賺取價差

同年12間，因國防部納編主計處、人事室、法務組及政綜組及公共事務等單位，並下令清查5年內曾受「短期班隊」紀錄卻於受訓期間仍支領戰鬥加給的現役人員及其溢領金額。

遭騙的12名官兵經比對薪餉、相互詢問，這才驚覺之前交付給吳的金錢仍未被扣除，經逐級通報清查才曝光，並經台中憲兵隊移送。

檢方訊時，吳男坦承沒有人通知他要收取溢領的戰鬥加給，而是利用自己了解追扣程序，為了投資精品服飾、球鞋及公仔等，要買賣賺價差，並坦言自己是一時貪念，12名官兵也指證歷歷，提出吳男傳LINE索討退回加給的對話紀錄。

檢方偵結依12個貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物罪嫌起訴吳，另考量吳犯罪後自白，且在部隊調查後動將詐款全部還給12名官兵，且每次犯罪所得均低於5萬元，請法院各依偵查中自白繳回犯罪所得、情節輕微等2項減刑。

檢方也請法院審酌，吳男利用袍澤信任詐財，傷害軍隊榮譽、官兵信任，罪責不容小視，無前科卻為小利犯法，但迅速返還被害人金錢，建請從輕量刑。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

財務 價差 貪汙

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