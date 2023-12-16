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隆隆炮筒聲騎士說享受 改管噪音擾民 台南二分局1年930件
台南市區常有改裝車出沒，排氣管噪音巨大，擾人清靜。市警二分局等昨在中西區民權路4段中油安平古堡站前執行「環警監聯合稽查」專案勤務，強力取締噪音車及改裝車違規，4小時共計舉發違規17件。
據統計，這次專案勤務，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）主動攔查檢驗，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛16件、第21條無照駕駛1件，及通報不合格改裝排氣管噪音車輛3件。
警方執勤過程中，攔查1輛排氣聲浪驚人的大型重機車，發現該車的排氣管經過改裝，發動時會發出巨大的炮筒聲響，騎士表示，很享受這種車輛的凶猛強勁感。
警方認為，他忽略了噪音對沿路周遭居民造成的困擾，車主當場被舉發外，要求恢復原廠排氣系統。
警二分局表示，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全。依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。
至於改裝排氣管部分，除違反噪音管制法，另也可能觸犯道路交通管理處罰條例第16、43條，最重可處6000元以上3萬6000元以下罰緩。
民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢。
分局統計，今年迄今針對明顯且事實明確擅自改裝汽車設備違規，由警方逕依道路交通管理處罰條例第16、18條舉發共計248件，另蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗共計682件。另在防制酒駕方面不遺餘力，今年迄今已取締並移送酒後駕車715件。
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