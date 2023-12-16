41名北市里長疑受招待赴陸旅遊 涉反滲透法3人交保

檢警調查出，今年6月至12月間，有41名台北市的里長涉嫌接受優惠價格赴陸旅遊，涉犯反滲透法第4條。台北地檢署昨指揮調檢、警、調及移民署台北專勤隊，執行搜索3名里長的住居處及辦公室等6處，傳喚共41名里長。訊後，檢方諭知文山區里長曾寧旖8萬交保、信義區里長劉梅菊5萬交保、松山區蘇榮文5萬交保，文山區里長劉宗勳等其餘人請回。

據了解，台北市文山區、信義區、松山區、中正區及萬華區等區的里長赴中國大陸旅遊，共有7團、41里長涉案，僅支付約1萬左右的團費，由上海市台辦邀約赴大陸哈爾濱及青島等地旅遊6至7天，疑涉嫌接受陸方落地招待及減免團費，在陸期間疑有宣揚特定的候選人或政黨情事，回台後繼續參加競選相關活動。

北檢昨天指揮調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、刑事警察局、文山第一分局、第二分局、信義分局、大安分局、移民署台北專勤隊，執行搜索3名里長的住居處及辦公室等6處，傳喚41名台北市的里長，全案朝涉犯反滲透法方向偵辦。