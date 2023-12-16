塞檳榔虐小弟 狠男重判8年10月

台中高分院。圖／本報資料照 高姓男子認為一名小弟造謠，拿熱融膠點火狠燙他生殖器，還逼他將兩顆檳榔塞進肛門性侵，被害人就醫還不敢講，直到肚子痛到受不了才反映；法院一、二審調查認定，被害人走路姿勢不自然、腳步微蹲，屬肛門遭異物塞入症狀，依加重強制性交罪重判高男八年十月徒刑。

檢警調查，高男不滿小弟在外造謠他妻子的事，二○二○年邀約被害人赴彰化員林咖啡店見面，要他一同到附近的汽車旅館談判，高男逼被害人四肢撐地、臀部抬高，拿熱熔膠以打火機燒融，狠燙被害人臉部、四肢、臀部及生殖器，造成陰囊燙傷，隨後又拿出一顆檳榔命對方自己塞入肛門。

男子害怕只能照辦，先拿了一顆檳榔塞後，見高男仍不滿意，隨後又再塞了第二顆，高男又命他只能穿內褲上車，並恐嚇「要載到墳墓開槍」，當晚男子趁機闖出房門向汽旅人員求救，全案才曝光。

法院一審時，高男坦承傷害，但否認加重強制性交，辯稱談判時男子態度差還揮拳，是想看他傷勢才叫他脫衣，沒有脫他褲子。

法官勘驗汽旅監視器、醫院驗傷證明認為，被害人遭逢此事，急診時為顧及尊嚴未提肛門一事，直至不舒服才反映，合乎經驗法則，且警員到場前有走路姿勢不自然、腳步微蹲，自屬肛門塞入異物後徵狀，採信其說法。

高男不服上訴，台中高分院認為一審認事用法無違誤、量刑妥適，上訴無理由駁回。