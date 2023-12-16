聽新聞
test
0:00 / 0:00

男持啞鈴弒父 國民法官判12年

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
患有思覺失調症的鍾姓男子因購買便當種類有誤，與同樣有精神疾病的父親發生衝突，鍾男憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，由國民法官法庭審理，金馬影帝吳慷仁還曾出席旁聽，台北地方法院昨依殺害直系血親尊親屬罪，判鍾男十二年徒刑，執行前令入相當處所施行監護三年。

鍾男和父親長期患有精神疾病，鍾男曾多次住院治療，兩人今年一月十八日因買便當種類有誤有爭執，鍾男外出又被父親攔阻，因長期被責罵，累積諸多不滿及負面情緒，加上思覺失調症急性發作，產生父親是「萬惡之首撒旦」化身的妄想，先徒手毆打父親，再拿啞鈴攻擊致死，鍾母當晚回家報警處理。

台北地檢署今年五月起訴鍾男，並將在押的鍾男移審法院，法官考量鍾男有精神疾病，缺乏衝動控制能力，家庭支持系統薄弱，裁定暫行安置在三軍總醫院北投分院六個月。

法院開庭曾傳喚鍾母作證，鍾母哭訴就算兒子判刑、坐牢，「希望不要關得太久」，她結婚四十二年只生一個小孩，先生二千年思覺失調症發作，兒子第二年也發病，強調兒子是生病才犯案。

台北地院指出，鍾男殺害直系血親尊親屬犯行明確，但行為時因精神病症狀發作，導致辨識及控制能力顯著減低，依刑法第十九條規定減刑，審酌鍾男因患有精神疾病殺人，罪責未達罪大惡極，犯後坦承犯行、表示悔意，且鍾男需要治療，防止精神病症再度惡化，沒有將其與社會永久隔離或處無期徒刑的必要。

法院表示，國民法官法評議後判決鍾男十二年徒刑，鍾男長年罹患思覺失調症，就診及服藥順從性差，案發前不久有急診住院治療，出院回診施打長效針劑後，又因病症復發而殺人，認為有再犯、危害公共安全的可能，有必要入相當處所監護。

國民

延伸閱讀

水上鄉鬥毆命案1死3傷 法院將依國民參審制審理

嘉義倉庫鬥毆釀1死偵結 將由國民法官參審

吳慷仁也關心！媽心中寶貝兒拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

斗南縱火男子致3親屬亡 檢偵結起訴國民法官將參審

相關新聞

嚇阻「黃牛」 最重罰50倍票價

為杜絕黃牛票，立法院會昨三讀通過「運動產業發展條例增訂第廿四條之一」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，除將重罰每張票券價...

受刑人不能投票要憲法法庭做主 大法官聽完說明會裁定：不受理

受刑人林祐良要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於總統大選時，在台北監獄設投票所被拒絕，提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，...

洩班表放行走私電子菸草 關務署課員及13業者遭訴

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至...

捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

台北捷運施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等多名工人向...

曾罵律師白目、二度評定未過 新北候補檢察官遭解職

新北地檢署一名顏姓候補檢察官，前年成績審查時未達候補門檻，今年又遭二度評定僅書類成績及格，綜合成績仍不及格，決議將她解職...

恐不能參選 檢方為王家貞聲請撤銷緩刑 法院駁回確定

台南市立委候選人王家貞因偽造文書宣告緩刑，中選會恐依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，台南地檢署檢察官為她聲請撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。