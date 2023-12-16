聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾罵律師白目、二度評定未過 新北候補檢察官遭解職

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

新北地檢署一名顏姓候補檢察官，前年成績審查時未達候補門檻，今年又遭二度評定僅書類成績及格，綜合成績仍不及格，決議將她解職。法務部檢審會昨天覆核新北檢決議過程，確認有依法官法相關規定辦理，通過將其解職，使顏女成為首位候補不及格遭解職的司法官

法官法規定，法官、檢察官等司法官考試及格分發任用後，候補期間五年，候補期滿審查及格者，再經過試署期間一年及格，才能成為實任；候補、試署不合格者，兩年內再予考核，仍不及格者將予解職。

顏女是司法官五十五期，她前年成績審查時，只有書類（起訴、緩起訴、不起訴書等）審查超過及格分數七十分，其餘綜合成績，包括辦案品質、敬業精神、品德操守與學識能力等四項均不及格，新北檢及檢審會決議延長兩年候補時間，但今年依然書類審查及格、綜合審查不及格。

顏女當年在司法官學院也曾面臨結訓成績不合格，後來向公務員保訓會申訴成功，才得以從司法官學院畢業成為檢察官。但她分發至新北地檢署後，工作狀況仍不理想，曾因開庭時對被告不正訊問及批評律師白目，去年遭懲戒法院判決罰俸十個月。

二○一八年，顏女偵辦一起竊盜案時，被告辯稱是遭警察團團圍住逼迫才認罪，但顏女卻指責被告「謊話連篇」，還制止律師發言辯護，不讓被告表示意見，拒絕勘驗重要證物；二○二○年，顏女又在檢察官論壇上批評律師白目，甚至發函質疑律師專業。懲戒法院認定她嫉惡如仇，但情緒控管不佳、偏激易怒，有損司法形象。

新北檢表示，尊重檢審會決議，將依相關規範辦理。一名檢審委員指出，全案經檢審會通過後，會報請法務部長核定，以書面通知當事人正式生效，若顏姓檢察官不服，可藉行政訴訟尋求救濟。

檢察官 公務員 司法官

延伸閱讀

新北警方淨化選前治安 掃黑打詐9天逮162人

赴新北中和為邱臣遠站台 柯文哲：要給認真努力的人機會

藍、綠選前之夜都在板橋 蘇巧慧：新北重中之重

新北福營國中師生捐髮傳愛 助癌友自信對抗病魔

相關新聞

嚇阻「黃牛」 最重罰50倍票價

為杜絕黃牛票，立法院會昨三讀通過「運動產業發展條例增訂第廿四條之一」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，除將重罰每張票券價...

受刑人不能投票要憲法法庭做主 大法官聽完說明會裁定：不受理

受刑人林祐良要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於總統大選時，在台北監獄設投票所被拒絕，提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，...

洩班表放行走私電子菸草 關務署課員及13業者遭訴

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至...

捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

台北捷運施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等多名工人向...

曾罵律師白目、二度評定未過 新北候補檢察官遭解職

新北地檢署一名顏姓候補檢察官，前年成績審查時未達候補門檻，今年又遭二度評定僅書類成績及格，綜合成績仍不及格，決議將她解職...

恐不能參選 檢方為王家貞聲請撤銷緩刑 法院駁回確定

台南市立委候選人王家貞因偽造文書宣告緩刑，中選會恐依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，台南地檢署檢察官為她聲請撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。