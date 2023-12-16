曾罵律師白目、二度評定未過 新北候補檢察官遭解職

新北地檢署。圖／聯合報系資料照

新北地檢署一名顏姓候補檢察官，前年成績審查時未達候補門檻，今年又遭二度評定僅書類成績及格，綜合成績仍不及格，決議將她解職。法務部檢審會昨天覆核新北檢決議過程，確認有依法官法相關規定辦理，通過將其解職，使顏女成為首位候補不及格遭解職的司法官。

法官法規定，法官、檢察官等司法官考試及格分發任用後，候補期間五年，候補期滿審查及格者，再經過試署期間一年及格，才能成為實任；候補、試署不合格者，兩年內再予考核，仍不及格者將予解職。

顏女是司法官五十五期，她前年成績審查時，只有書類（起訴、緩起訴、不起訴書等）審查超過及格分數七十分，其餘綜合成績，包括辦案品質、敬業精神、品德操守與學識能力等四項均不及格，新北檢及檢審會決議延長兩年候補時間，但今年依然書類審查及格、綜合審查不及格。

顏女當年在司法官學院也曾面臨結訓成績不合格，後來向公務員保訓會申訴成功，才得以從司法官學院畢業成為檢察官。但她分發至新北地檢署後，工作狀況仍不理想，曾因開庭時對被告不正訊問及批評律師白目，去年遭懲戒法院判決罰俸十個月。

二○一八年，顏女偵辦一起竊盜案時，被告辯稱是遭警察團團圍住逼迫才認罪，但顏女卻指責被告「謊話連篇」，還制止律師發言辯護，不讓被告表示意見，拒絕勘驗重要證物；二○二○年，顏女又在檢察官論壇上批評律師白目，甚至發函質疑律師專業。懲戒法院認定她嫉惡如仇，但情緒控管不佳、偏激易怒，有損司法形象。

新北檢表示，尊重檢審會決議，將依相關規範辦理。一名檢審委員指出，全案經檢審會通過後，會報請法務部長核定，以書面通知當事人正式生效，若顏姓檢察官不服，可藉行政訴訟尋求救濟。