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憲庭不受理在監投票 尤伯祥不同意：受刑人遭系統性歧視　

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

受刑人林祐良要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於總統大選時，在台北監獄設投票所被拒絕，提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，最高行政法院駁回假處分聲請。林聲請裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今裁定裁判憲法審查聲請不受理，暫時處分之聲請駁回。

憲法法庭指出，聲請人聲請裁判憲法審查，雖是以確定終局裁定對憲法選舉權與選舉制度的關聯認識錯誤，且未審酌憲法第129條「普通選舉」的意涵，主張終局裁定侵害他受憲法保障的選舉權與平等權，但是最高行政法院認為定暫時狀態處分的聲請，還無法形成聲請人本案訴訟勝訴可能性較高的心證，如准許定暫時狀態處分，對權力分立、影響選舉過程及結果等公益可能造成的損害，遠甚於未准許聲請而其事後獲本案勝訴的損害，才不認為有准予定暫時狀態處分的必要。

憲法法庭也說，林祐良認為最高行政法院對憲法選舉權、選舉制度「認識錯誤」，但林的意思是以他有請求選務機關為他設置投票所的立論為前提，此部分主張無理。

因本件裁判憲法審查的聲請顯無理由，憲法法庭依憲法訴訟法規定不受理，也因聲請不受理，林有關暫時處分的聲請也應駁回。

大法官尤伯祥出具部分不同意見書，認為選舉權不僅是投票權而已，也是被平等對待的前提，更是其他基本權經由民主程序獲得確保與實現的最重要後盾。尤說，系統性剝奪部分選舉權人投票機會，必然動搖民主基礎，當聲請人的選舉權遭到剝奪，為排除侵害，可請求國家於監獄內設置投票所或其他使他得選舉投票的必要作為。

尤伯祥稱監所受刑人的選舉權遭到長期的系統性剝奪，實際上是一群已遭到「系統性歧視」的公民，但最高行政法院的裁定對林祐良所受歧視完全無視，他認為本件聲請有憲法上重要意義。

大法官黃昭元提出協同意見書，大法官許志雄也加入，他們認為聲請人爭取總統及立委選舉投票日，距本離今天已不到１個月，在如此短的期間內，就算憲法法庭准許暫時處分，也難以實際執行，只會引發政治爭議。何況日後本件原因案件的裁判確定後，如對聲請人不利，他仍有再次聲請憲法法庭判決的機會，屆時在無選舉時間壓力的情形下，反有更充裕的時間審理。

黃昭元支持不受理聲請的另一個考量是「司法與立法的功能區別及角色分工」，他質疑解決受刑人事實上無法投票所涉的制度規劃、解決方案，是否適合由法院自為決定？

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

立委選舉 投票 憲法法庭

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