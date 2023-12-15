吃炒米粉遭檢舉涉賄？嘉義竹崎傳首例村長村民遭偵訊

嘉義縣竹崎鄉紫雲村長蕭俊良日前提供選舉炒米粉遭檢舉涉賄，昨天檢調到家中傳訊帶回嘉縣調站偵訊後請回，蕭俊良今天向竹崎鄉長曾亮哲陳情申冤；蕭俊良說，當總舖師10多年，以往不管藍、綠、無黨叫他去炒米粉，他都會去參與幫忙，他真的不知道炒米粉會是違法的，深感不解，內心感到很委屈。

選舉炒米粉認定又再次成為話題，嘉縣竹崎鄉紫雲村長蕭俊良遭檢舉涉賄，昨天偵訊調查炒米粉事件，連同村內2名70多歲老翁也都被帶去偵訊，造成當天近百名有吃到炒米粉的村民們人心惶惶，有人擔憂到睡不著覺，甚至過度緊張換氣，今天到醫院掛號看診。

2022年法務部長蔡清祥指出，簡易的炒米粉、貢丸湯是可以的；2011年的最高檢察署已決定放寬標準指出，只要造勢場提供包子、碗粿、肉粽、米粉、炒麵，這些台灣小吃，基本上就皆不算賄選。

蕭俊良含淚說，他應該是今年第一位因提供炒米粉被帶去調查的村長，無奈村民們只是吃碗炒米粉，就被警調叫去問話，造成村民不便和緊張，他深感委屈，對於調查他是完全配合，但也希望對於選舉能不能吃炒米粉認定上，該有一定的標準。

鄉長曾亮哲慰問遭傳訊的村長，他強調，絕對支持司法查察賄選，但吃炒米粉便餐若也涉嫌賄選，那全國可能有類似查不完的賄選案，建請檢調可以預先向社會大眾宣導說明，不要再有其他老人長輩也成為涉案人，身心備受煎熬，晚上睡不好覺。