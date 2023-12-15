國民黨籍王家貞登記參選台南第5選區立委，因涉犯偽造文書處於緩刑期間，可能影響參選資格，南檢聲請撤銷緩刑宣告遭台南地院駁回，檢方提起抗告，台南高分院今天駁回確定。

台灣高等法院台南分院今天認為王家貞今年6月2日已依原確定判決緩刑條件向公庫支付新台幣10萬元，自無刑法第75條之1第1項第4款違反附條件緩刑負擔情節重大之情，檢方也未提出王家貞有何違反情事，無「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要」的情形。

至於緩刑宣告與否，台南高分院認定屬於實體法上賦予法院裁判時職權裁量事項，非受刑人有選擇緩刑與否的權利；除有刑法第75條第1項或第75條之1第1項撤銷緩刑原因外，受刑人於緩刑期間無重新選擇執行原確定判決應執行刑權利。

此外，受刑人是否有續行接受原確定判決緩刑拘束之意，或同意執行原確定判決應執行刑，非屬刑法第75條之1第1項第4款所定得撤銷緩刑事由。因此，台南高分院駁回台南地檢署抗告，不得再抗告。

現任台南市議員的王家貞，2021年涉犯助理費案，南檢調查後，未發現助理費被王家貞中飽私囊，偵結改以偽造文書罪嫌起訴，台南地方法院今年3月判刑7個月、緩刑2年；王家貞未提上訴，全案定讞。

公職人員選舉罷免法規定，因案遭判刑定讞者，緩刑期間不得登記為候選人，但王家貞執意參選，向台北高等行政法院提起行政訴訟，聲請定暫時狀態假處分，法院13日遭駁回假處分聲請，可抗告。

台南市第5選區（安平區、中西區、南區與東區成大里等16里）共3人完成登記，包括王家貞、尋求連任的民進黨立委林俊憲及台灣雙語無法黨參選人蕭燐洪。