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求職詐騙虐囚3死案 1被告聲請交保戴電子腳鐐遭駁

中央社／ 台北15日電

求職詐騙虐囚3死案，29名被告各判處1年2月到無期徒刑不等，其中一名被告聲請以電子腳鐐取代羈押，經法院開庭調查，仍認有逃亡、滅證與勾串證之虞，昨天裁定駁回聲請。

被告吳郁群聲請主張，他因聽信友人而犯罪，但他加入詐騙集團僅5天，無反覆實施之虞，且無資力逃亡，希望返家照顧祖母，也為民事賠償做準備，請求以新台幣10萬元交保，並以限制住居、出海或電子腳鐐方式取代羈押。

士林地方法院裁定指出，吳郁群於詐騙集團的據點協助監視遭囚禁的人頭帳戶提供者，犯妨害自由等數十罪，判處有期徒刑11年，吳郁群雖坦承犯行，但供述與其他共犯仍有歧異，足認有滅證或勾串證之虞。

士院認為，本案於11月22日做出一審判決，因檢察官、被告等人提起上訴而尚未判決確定，若以交保、限制住居或電子腳鐐等取代羈押，難認對吳郁群有拘束力而致棄保潛逃，因此有羈押的原因與必要，裁定駁回吳郁群聲請。

全案起於，新北市警方去年接獲民眾報案，指兒子北上求職遭詐騙集團囚禁；警方救出遭囚禁的人，發現有3名被害人已身亡遭棄屍，隨後在桃園、南投山區尋獲遺體，並陸續逮捕詐團成員，全案被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，詐騙集團首腦代號「藍道」的男子杜承哲，指派傅榆藺等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者。杜承哲於案發後逃亡，今年4月落網，檢察官另行起訴杜承哲等人，由士林地方法院審理中。

士院今年11月做出一審判決，判處傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，其餘27名被告各判處1年2月到29年6月不等刑期，案件上訴二審由台灣高等法院審理中。

詐騙集團 求職

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