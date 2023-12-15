法務部法律事務司副司長 公務人員傑出貢獻獎得主出任

法務部今天就兩項人事案拍板定案，分別是懸缺已久的法律事務司副司長，將由去年榮獲考試院公務人員傑出貢獻獎的台北地檢署檢察官林映姿出任；另外，調行政院辦事檢察官則由北檢審查中心檢察官張書華出任。兩項人事案均由部長蔡清祥送交檢察官人事審議委員會追認通過。

司法官學院37期的林映姿，曾任彰化、苗栗、台中地檢署檢察官，彰化、台中地檢署主任檢察官、調法務部辦事主任檢察官、高檢署檢察官，去年回任一審北檢財稅及重大案件專組檢察官，曾獲2014年法務部模範公務人員及2022年考試院公務人員傑出貢獻獎。