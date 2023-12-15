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逼肛塞2檳榔、熱熔膠燙鳥 彰化狠男凌虐小弟判8年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化高姓男子認為1名小弟造謠他妻子的事，拿熱融膠點火狠燙他生殖器，還逼他將2顆檳榔塞進肛門性侵，男就醫還不敢講檳榔的事，最後肚子痛到受不了才反應；法院查，男子事後走路姿勢不自然、腳步微蹲，自屬肛門遭異物塞入症狀，一、二審都依加重強制性交罪判高8年10月，可上訴。

檢警調查，高男不滿男子曾在外造謠他妻子的事，2020年3月12日相約彰化員林咖啡店見面，要他一同到附近的汽車旅館談判，高卻和同夥逼男子四肢撐地、臀部抬高，還一邊痛毆，並逼男子脫衣服恫嚇「不脫等一下就把你的皮剝掉」。

高又拿熱熔膠以打火機燒融，狠燙男子臉、四肢、臀部及生殖器，造成他全身多處及陰囊燙傷，隨後竟又拿出1顆檳榔命對方自己塞入肛門，因男子拒絕高又脅迫「你不塞，等下是我幫你塞」。

男子因害怕只能照辦，先是自行拿了1顆檳榔塞後，見高男仍不滿意，隨後又再塞了第2顆，高又命他只能穿內褲上車並恐嚇「要載到墳墓對他開槍」，直到當晚11點多男子趁機闖出房門向汽旅人員求救才曝光。

彰化地院一審時，高坦承傷害、妨害自由但否認加重強制性交，辯稱談的時候男子態度差有揮拳，是要看他傷勢才叫他脫衣，但沒有脫褲子。

男子證稱，高男當時是他大哥，但一到汽旅高就要他趴下、屁股抬高，當時屋內有4人他只能服從，後來就遭高用熱熔膠燙生殖器，又被逼塞2顆檳榔到肛門。

男子還說，他脫逃就醫後，對於檳榔塞肛門的事講不出口，驗傷時都沒講，直到在病床上覺得肚子很痛才老實說，但醫師檢查時沒取出，可能是拉肚子才排出。

一審勘驗汽旅監視是、醫院驗傷及診斷，法院認為，男子遭逢此事，急診時一開始為顧及尊嚴未提肛門一事，直至不舒服才反應，合乎經驗法則，且他在警員到場前有走路姿勢不自然、腳步微蹲，自屬肛門塞入異物後徵狀，採信其說法。

一審認為，高男對男子凌虐造成身心受創，犯後仍未全坦承，依加重強制性交等罪判他8年6月；高男不服上訴，仍否認強制性交，但台中高分院二審認為，一審認事用法無違誤、量刑妥適，認為其上訴無理由判處駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

彰化 生殖器 異物 性侵 恐嚇

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