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恐不能參選 檢方為王家貞聲請撤銷緩刑 法院駁回確定

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市立委候選人王家貞因偽造文書宣告緩刑，中選會恐依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，台南地檢署檢察官為她聲請撤銷緩刑宣告，經台南地院裁定駁回後，檢察官提抗告，台南高分院今裁定抗告駁回確定。

檢察官抗告指出，王家貞並無續行接受原確定判決緩刑拘束之意，並同意執行原確定判決所定應執行刑，已合於刑法第75條之1第1項第4款所定撤銷緩刑宣告要件。

同時，王家貞前有繳納罰金或附條件緩刑選擇，現今卻因履行附條件且表現良好，導致無法再為選擇；她於刑事審判程序因信賴法律制度而選擇緩刑，當時公職人員選舉罷免法第26條第1項第9款尚未生效，應有信賴保護原則適用，或得以重新選擇易科罰金機會，抑或設有過渡期。

檢方認為，在上述法律未經宣告違憲前，應從寬認定撤銷緩刑的要件，以她參政權的保障為優先考慮。

台南高分院合議庭指出，王家貞於今年6月2日已依原確定判決諭知的緩刑條件向公庫支付10萬元，自無刑法第75條之1第1項第4款所定違反附條件緩刑的負擔情節重大之情；檢察官並未提出她有何違反刑法第75條之1第1項各款事由，且也無該條所規定「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要」情形。

合議庭表示，關於緩刑宣告與否，屬於實體法上賦予法院於裁判時依職權裁量事項，並非受刑人有選擇緩刑與否權利；除有刑法第75條第1項或第75條之1第1項所定撤銷緩刑原因外，受刑人於緩刑期間，並無重新選擇執行原確定判決所定應執行刑權利；受刑人是否有續行接受原確定判決緩刑拘束之意，或同意執行原確定判決所定應執行刑，非屬刑法第75條之1第1項第4款所定得撤銷緩刑事由。高分院駁回抗告，且不得再抗告。

台南地檢署檢察官為王家貞聲請撤銷緩刑宣告，經台南地院裁定駁回後，檢察官提抗告，台南高分院今裁定抗告駁回確定。圖／本報資料照片
台南地檢署檢察官為王家貞聲請撤銷緩刑宣告，經台南地院裁定駁回後，檢察官提抗告，台南高分院今裁定抗告駁回確定。圖／本報資料照片

台南 王家貞 中選會 2024選舉 2024立委選舉

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