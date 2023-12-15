訪友喝8罐啤酒被通知擋道移車 他擦撞住戶車代價慘了

陳姓男子開車到新北市瑞芳區「黃金大鎮」社區友人住處，他喝了600毫升裝的啤酒8罐後，因他的車影響社區車輛通行，被通知移車，他原本以為只移一下位置，沒想到移車時擦撞其他住戶的車，酒測值0.95毫克。法官依公共危險罪判他有期徒刑2個月，併科罰金2萬元。

基隆地院判決書指出，陳男開車到新北市瑞芳區「黃金大鎮」社區某朋友住處，他喝了600毫升裝的啤酒約8罐後，因車子影響社區車輛通行，被通知移車。

陳男明知有喝酒，但他認為只是移個位置，還是下去開車，豈料，移動過程中，從員山子路員山巷往三爪子坑路方向行駛，僅開一小段就和一名社區住戶駕駛的自小客車擦撞，雖無人受傷，但警方獲報到場處理事故，對陳酒測測得酒精濃度為每公升0.95毫克。

法官說，陳男明知酒後駕車在道路上行駛，對一般往來之公眾及駕駛人自身均具有高度危險性，仍酒後駕車，漠視自身安危，不顧公眾安全；酒測值高達0.95毫克，也有車損，本不應輕縱。

法官指出，陳男90年間曾有酒駕經法院判處罰金紀錄，時隔20多年再犯酒駕案件，20多年來並沒有再有酒駕紀錄，考量他僅短程移動車輛發生事故，因此判他有期徒刑2個月，併科罰金2萬元。有期徒刑可易科罰金，每日1千元。