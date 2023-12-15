快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書公然貼總統大選賭盤賠率 南警1個多月追出金流655萬逮6嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市刑警大隊偵4隊等網路巡邏，發現有賭博集團在臉書刊登選舉賭盤廣告，以藍白合及總統選舉結果為標的，招攬賭客匯款下注，收取賭資後再以假幣商名義換成泰達幣，轉至境外上游賭博集團，經1個多月追查，清查涉案金額高達655萬多元，陸續逮捕23歲李姓主嫌等6人到案。

警方調查，該集團經營模式以「接單專員」的名義，在臉書刊登選舉賭盤廣告，對外招攬賭客匯款下注。而賭盤以2024總統副總統選舉結果為標的（如賴清德讓票130萬賠率1：2.5、柯文哲1：3、侯友宜1：2.8、郭台銘1：5）及藍白合（侯柯1：2.5、柯侯1：2.3、郭侯1：3.3、郭柯1：1、柯郭1：5.5以及藍白不合作1：2.5）。

成員接單後收取賭資，並由境外不明人士指示國內外籍共犯將全數賭資，交由吳姓共犯以假幣商名義換成泰達幣後，再轉至境外上游賭博集團。案經市刑大偵4隊循線追查涉案金流，初步清查涉案金額高達655萬多元。

警方指出，日前發現臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」張貼總統選舉賭盤相關訊息，疑涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，經報請台南地檢署指揮偵辦。

歷經數月蒐證查出該選舉賭盤幕後操盤者，這1個多月持台南地院及地檢核發搜索票及拘票，會同偵2、偵6隊、第3分局、永康分局及新竹憲兵隊，分別至桃園、新竹、雲林、嘉義等地，查獲李男等6人到案，昨依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大偵4隊等經1個多月追查該賭博集團，陸續逮捕23歲李姓主嫌等6人到案。圖／讀者提供
台南市刑大偵4隊等經1個多月追查該賭博集團，陸續逮捕23歲李姓主嫌等6人到案。圖／讀者提供
經台南市刑大偵4隊循線追查該選舉賭盤涉案金流，初步清查涉案金額高達655萬多元。圖／讀者提供
經台南市刑大偵4隊循線追查該選舉賭盤涉案金流，初步清查涉案金額高達655萬多元。圖／讀者提供

2024總統選舉 賭盤 藍白合 2024選舉

延伸閱讀

選票分裂？郭正亮曝南部聲音：立委投民進黨 但總統不投賴清德

黃呂錦茹曝北市總統選情 柯文哲在「本命區」淪老三

2024總統大選日期尷尬？她因「這點」猶豫返鄉投票 眾人狂勸別放棄

大選治安維護 三部會：準備好了

相關新聞

恐不能參選 檢方為王家貞聲請撤銷緩刑 法院駁回確定

台南市立委候選人王家貞因偽造文書宣告緩刑，中選會恐依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，台南地檢署檢察官為她聲請撤...

洩班表放行走私電子菸草 關務署課員及13業者遭訴

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至...

捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

台北捷運施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等多名工人向...

吳慷仁也關心！媽心中寶貝兒拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

新北市新店區鍾姓男子今年1月疑因買便當問題與父親發生衝突，憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，分案由國民法官法庭審理，開庭時新科...

亞錦賽黃牛票 法官一罰一不罰 台中地院：11日寄出裁定 不服可抗告

亞錦賽黃牛猖獗，台北警方為杜絕哄抬票價抓到台中廖姓、楊姓2名女黃牛利用12月3日台韓大戰炒高門票2倍兜售，未料同性質2案...

行政院前顧問陳振坤涉im.B告記者加重誹謗 北檢不起訴

行政院前顧問陳振坤因涉嫌替im.B吸金案主嫌曾耀鋒低價賣掉房產，遭媒體報導，陳振坤認為，有媒體指稱自己有前科是不實指控，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。