臉書公然貼總統大選賭盤賠率 南警1個多月追出金流655萬逮6嫌

台南市刑警大隊偵4隊等網路巡邏，發現有賭博集團在臉書刊登選舉賭盤廣告，以藍白合及總統選舉結果為標的，招攬賭客匯款下注，收取賭資後再以假幣商名義換成泰達幣，轉至境外上游賭博集團，經1個多月追查，清查涉案金額高達655萬多元，陸續逮捕23歲李姓主嫌等6人到案。

警方調查，該集團經營模式以「接單專員」的名義，在臉書刊登選舉賭盤廣告，對外招攬賭客匯款下注。而賭盤以2024總統副總統選舉結果為標的（如賴清德讓票130萬賠率1：2.5、柯文哲1：3、侯友宜1：2.8、郭台銘1：5）及藍白合（侯柯1：2.5、柯侯1：2.3、郭侯1：3.3、郭柯1：1、柯郭1：5.5以及藍白不合作1：2.5）。

成員接單後收取賭資，並由境外不明人士指示國內外籍共犯將全數賭資，交由吳姓共犯以假幣商名義換成泰達幣後，再轉至境外上游賭博集團。案經市刑大偵4隊循線追查涉案金流，初步清查涉案金額高達655萬多元。

警方指出，日前發現臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」張貼總統選舉賭盤相關訊息，疑涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，經報請台南地檢署指揮偵辦。