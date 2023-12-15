亞錦賽黃牛票 法官一罰一不罰 台中地院：11日寄出裁定 不服可抗告

亞錦賽黃牛猖獗，台北警方為杜絕哄抬票價抓到台中廖姓、楊姓2名女黃牛利用12月3日台韓大戰炒高門票2倍兜售，未料同性質2案移送台中地院簡易庭卻出現不同結果，1名法官認定警方以「誘捕偵查」抓到廖女，實際屬未遂裁定不罰，另1庭法官則裁罰3000元，警方表示將對不罰裁定抗告。

台中地院表示，有關廖女不罰的裁定，已經於12月11日寄發，警方若不服，得於裁定書送達的隔日起5日內，以書狀敘述理由提出抗告。

台北松山分局移送指出，廖女今年11月27日在臉書兜售2張「亞錦賽大巨蛋12／3中華VS韓國B1內野115區20排」門票，企圖轉售圖利，警方網路巡邏發現佯裝以2500元購買。

警方認為，廖賺取不法價差1300元，依違反社會秩序維護法第64條第2款之非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利，移送台中地院裁處。

台中地院簡易庭指出，警方是佯裝買家以誘捕偵查方式，廖雖有販賣門票故意，並著手販賣行為，但警員原無購買門票意思，意在辦案以求人贓俱獲。

中院認為，警方事實上不能真正完成買賣門票的行為，應僅視為購買遊樂票券轉售圖利未遂，而非既遂，且社會秩序維護法第64條並未處罰未遂犯，因此裁定廖不罰。

另外，台北中山分局今年11月24日查獲另1名楊姓女黃牛，發現她以600購入亞錦賽12／3中華VS韓國，並以1250元價格轉售圖利，同樣依違反社會秩序維護法移送。

台中地院簡易庭另1名法官認為，楊女在警詢時自稱，買票券是為轉售獲取價差，已足認定她已完成非供自用而賺售圖利之行為。