捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

台北捷運施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等多名工人向捷運局、新亞建設求償，一審敗訴，二審逆轉判新亞建設應給付陳等8人各35萬元；案件上訴，最高法院將案件移付調解，經調解委員王聰明居中協調建議，新亞建設願意賠償8人各50萬元，雙方終成立調解。

新亞建設和日商青木建設聯合承攬台北捷運局發包的捷運新店線CH221標工程，而工程引進壓氣式新奧工法挖掘隧道，導致工人因從事異常壓力作業，罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死。

陳順明等8人經三軍總醫院確診患有潛水夫病，勞動部職業疾病鑑定委員會也確認為職業病，8人依協議內容請求新亞建設各給付81萬餘元，並認為捷運局應負連帶賠償責任。

一審判決陳順明等9人全都敗訴。二審認為陳順明等8人已被醫院、勞動部鑑定患潛水夫病，且認定是執行隧道挖掘工程所導致，新亞應受協議拘束。

二審指出，新亞建設和青木建設是聯合承攬商，依協議應共同給付陳順明等8人各70萬元，應平均分擔各35萬元，因此判新亞應賠償8人各35萬元；另張孝忠因已和新亞和解，請求無理由。

案件上訴，最高法院將案件移付調解，由獲得績優調解委員殊榮的前庭長王聰明接手，8名工人原主張每人應獲70萬元賠償金、律師費及裁判費，但新亞建設僅願意賠20至25萬元不等，金額落差過大。