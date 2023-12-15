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行政院前顧問陳振坤涉im.B告記者加重誹謗 北檢不起訴
行政院前顧問陳振坤因涉嫌替im.B吸金案主嫌曾耀鋒低價賣掉房產，遭媒體報導，陳振坤認為，有媒體指稱自己有前科是不實指控，提告3名網路及平面媒體記者涉嫌刑法加重誹謗。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
今年4月，im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒透過陳振坤低價賣掉房產，將大批酒品存放在陳經營的旅館，檢警5月底依涉犯詐欺及違反銀行法、洗錢防制法拘提陳振坤，檢方訊後諭知陳振坤以3萬元交保。
不起訴處分書指出，陳振坤認為，有媒體報導指稱自己涉有竊盜及侵占等前科為不實內容，足以毀損他的人格及社會評價，因此對3名記者提告涉嫌加重誹謗。
檢方偵辦，3名被告記者均否認有陳振坤指認之犯行並分別辯稱，當時im.B屬於社會矚目案件，撰寫報導時參考同事及同業撰寫的報導內容，經求證得知陳振坤曾涉及竊盜、侵占等案而遭移送，以及報導中寫到「前科」不代表有貶損之意等語。
不起訴處分書載明，陳振坤確實曾遭人提告竊盜及侵占等案，因證據不足或查無具體事證，而獲不起訴處分。此外，被告3人辯稱相符，且記者肩負第四權監督政府及公眾人物、以及提供民眾知的權利職責，檢方認定，3人出於善意，對可受公評之事發表意見及質疑，其報導行為與誹謗構成要件不符，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
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