快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院前顧問陳振坤涉im.B告記者加重誹謗 北檢不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

行政院前顧問陳振坤因涉嫌替im.B吸金案主嫌曾耀鋒低價賣掉房產，遭媒體報導，陳振坤認為，有媒體指稱自己有前科是不實指控，提告3名網路及平面媒體記者涉嫌刑法加重誹謗。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

今年4月，im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒透過陳振坤低價賣掉房產，將大批酒品存放在陳經營的旅館，檢警5月底依涉犯詐欺及違反銀行法、洗錢防制法拘提陳振坤，檢方訊後諭知陳振坤以3萬元交保。

不起訴處分書指出，陳振坤認為，有媒體報導指稱自己涉有竊盜及侵占等前科為不實內容，足以毀損他的人格及社會評價，因此對3名記者提告涉嫌加重誹謗。

檢方偵辦，3名被告記者均否認有陳振坤指認之犯行並分別辯稱，當時im.B屬於社會矚目案件，撰寫報導時參考同事及同業撰寫的報導內容，經求證得知陳振坤曾涉及竊盜、侵占等案而遭移送，以及報導中寫到「前科」不代表有貶損之意等語。

不起訴處分書載明，陳振坤確實曾遭人提告竊盜及侵占等案，因證據不足或查無具體事證，而獲不起訴處分。此外，被告3人辯稱相符，且記者肩負第四權監督政府及公眾人物、以及提供民眾知的權利職責，檢方認定，3人出於善意，對可受公評之事發表意見及質疑，其報導行為與誹謗構成要件不符，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

行政院前顧問陳振坤（中）。圖／聯合報系資料照片
行政院前顧問陳振坤（中）。圖／聯合報系資料照片

侵占 im.B 曾耀鋒 詐騙 吸金

延伸閱讀

中捷延伸案 陳建仁附條件一次核定 藍促直接核定

陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化

專辦大選全國重大假訊息 法務部長、檢察總長視察北檢

相關新聞

恐不能參選 檢方為王家貞聲請撤銷緩刑 法院駁回確定

台南市立委候選人王家貞因偽造文書宣告緩刑，中選會恐依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，台南地檢署檢察官為她聲請撤...

洩班表放行走私電子菸草 關務署課員及13業者遭訴

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至...

捷運工人患潛水夫病骨頭壞死 最高法院派他調解...廠商願賠400萬元

台北捷運施工時使用壓氣工法挖掘工程，卻未依法加減壓，造成工人罹患潛水夫病，骨頭發黑壞死；來自花蓮玉里的陳順明等多名工人向...

吳慷仁也關心！媽心中寶貝兒拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

新北市新店區鍾姓男子今年1月疑因買便當問題與父親發生衝突，憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，分案由國民法官法庭審理，開庭時新科...

亞錦賽黃牛票 法官一罰一不罰 台中地院：11日寄出裁定 不服可抗告

亞錦賽黃牛猖獗，台北警方為杜絕哄抬票價抓到台中廖姓、楊姓2名女黃牛利用12月3日台韓大戰炒高門票2倍兜售，未料同性質2案...

行政院前顧問陳振坤涉im.B告記者加重誹謗 北檢不起訴

行政院前顧問陳振坤因涉嫌替im.B吸金案主嫌曾耀鋒低價賣掉房產，遭媒體報導，陳振坤認為，有媒體指稱自己有前科是不實指控，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。