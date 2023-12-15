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招攬他人赴中國接受招待旅遊 基隆1里長遭羈押

中央社／ 基隆15日電

基隆市一名吳姓男里長招攬他人赴中國大陸旅遊，行程幾乎免費，陸方官員並誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨。吳男涉犯反滲透法，昨天遭法院裁定羈押。

吳男也成為中國大陸今年以招待里長赴中國旅遊方式介入台灣選舉以來，首名遭羈押的里長。

基隆地方檢察署發布新聞稿指出，這名吳姓男里長疑接受中國大陸山東省煙台市台灣辦公室（煙台市台辦）指示、委託及資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友共33人，於今年11月21日到26日赴大陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，郭姓民眾協助處理赴大陸相關事宜，參加者僅需先支付新台幣5500元就可參加，明顯有不相當對價。

此外，遊玩整趟行程後，還可退還人民幣1000元給各團員，依匯率換算，形同整趟行程無須支付費用。

檢方調查，團員赴大陸旅遊過程中，有大陸台辦人員陪同，當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待；飯席間，煙台市台辦主任、副主任等都到場，並誘使團員於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。

檢方表示，吳男涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，且有滅證情事，已向基隆地方法院聲請羈押禁見；郭姓民眾無羈押必要，諭知10萬元交保。

基隆地方法院表示，有事實足認吳男有逃亡之虞，應執行羈押。

基隆 反滲透法

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