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他PO網賣大冠鷲標本「貨真價實」 沒想到吸引保七警來面交

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

保育類野生動物未經主管機關同意不得買賣，就連賣標本也不行！桃園市顏姓現役軍人，今年在網站刊登出售「老鷹」標本「只面交」，由於他張貼了被稱作蛇鵰、蛇鷹，列為第二級珍貴稀有保育類野生動物的大冠鷲照片，經保七總隊刑事警察大隊員警網路巡邏發現後，積極佈線偵查，相約面交後，當場查扣大冠鷲標本1隻，桃園地檢署偵查終結，依違反野生動物保育法罪嫌起訴。

檢警調查，顏男於2017年間在不詳處所向朋友取得大冠鷲標本，留存近6年之久，今年8月8日晚間突然在臉書社團「各類標本買賣、交流平台」上刊登「貨真價實老鷹標本物體在桃園平鎮有喜歡可私訊只面交」貼文，同時張貼大冠鷲標本照片，以此方式刊登出售大冠鷲標本供不特定人而陳列於網際網路上，遭警方網路巡邏發現，並於9月8日扣得大冠鷲標本1隻。

保七警方為求慎重，甚至將這隻大冠鷲交由屏東科大的野生動物保育服務中心進行物種鑑定，同時顏男分別於警詢及檢方偵查中均坦承不諱，足認顏姓被告自白與事實相符，犯行堪以認定。

檢方表示，顏姓被告所為是違反野生動物保育法第35條第1項的保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示的規定，而涉犯同法第40條第2款的意圖買賣而陳列保育類野生動物產製品罪嫌，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

顏姓現役軍人6年前獲得1隻二級保育類的大冠鷲標本，今年8月間PO網欲出售，遭保七警方網路巡邏查獲，桃園地檢署偵結，將他起訴。圖／保七總隊刑事警察大隊提供
顏姓現役軍人6年前獲得1隻二級保育類的大冠鷲標本，今年8月間PO網欲出售，遭保七警方網路巡邏查獲，桃園地檢署偵結，將他起訴。圖／保七總隊刑事警察大隊提供
顏姓現役軍人6年前獲得1隻二級保育類的大冠鷲標本，今年8月間PO網欲出售，遭保七警方網路巡邏查獲，桃園地檢署偵結，將他起訴。圖／保七總隊刑事警察大隊提供
顏姓現役軍人6年前獲得1隻二級保育類的大冠鷲標本，今年8月間PO網欲出售，遭保七警方網路巡邏查獲，桃園地檢署偵結，將他起訴。圖／保七總隊刑事警察大隊提供

大冠鷲 保育類野生動物 網路

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