不滿趙少康提告 郭璽反控趙少康涉誹謗及意圖使人不當選

國民黨副總統候選人趙少康本月12日對立委候選人郭璽以及一間網路媒體之負責人、編輯，提出誹謗以及意圖使人不當選而散布謠言的妨害選舉刑事告訴。郭璽今天早上協同委任律師赴台北地檢署，提告趙少康涉公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選及刑法誹謗等罪嫌。

侯友宜競選辦公室發言人錢震宇12日指出，郭璽在12月7日參與「凝觀說說看」此一網路平台，並發布「趙少康發財術」影片，公開散布有關王建煊平評論趙少康3億新黨競選經費的評論，侯辦認為該言論不實，因此對郭璽該媒體負責人及編輯，提告誹謗與意圖使人不當選而散佈謠言等罪嫌。