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吳慷仁曾出庭旁聽！獨子拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

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吳慷仁也關心！媽心中寶貝兒拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市新店區鍾姓男子今年1月疑因買便當問題與父親發生衝突，憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，分案由國民法官法庭審理，開庭時新科金馬影帝吳慷仁曾親自出席旁聽，台北地方法院今依殺害直系血親尊親屬罪判鍾12年徒刑，刑之執行前令入相當處所施行監護3年，可上訴。

檢方起訴指出，鍾與父母同住於新店區，今年1月18日下午2時許疑因購買便當問題與父親發生爭執，當天傍晚持啞鈴敲擊父親頭部，導致鍾父頭部有開放性外傷而當場休克死亡。

台北地檢署5月間依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鍾，將羈押中的鍾移審法院。法官考量鍾有精神疾病，缺乏衝動控制能力，家庭支持系統薄弱等，裁定鍾暫行安置在三軍總醫院北投分院6個月。

法院開庭時，曾傳喚鍾母、熟悉鍾家的彭姓女子作證；鍾母哭訴指出，就算兒子判刑、坐牢，「希望不要關得太久」，她結婚42年只生一個小孩，先生2000年思覺失調症發作，兒子第2年接著發病，兒子那年19歲在花蓮念書，夫妻倆幫兒子辦休學，將他帶回北部治病，強調兒子是生病才犯案。

彭女證稱，鍾家母子關係緊密，鍾在親友眼中是體貼、有禮貌的乖小孩，也是媽媽的寶貝兒子，還說鍾很喜歡美國職業籃球NBA的「湖人隊」，會盯著電視看「湖人隊」的比賽，而書讀得最棒的則是國文科，並說鍾是「鋼鐵韓粉」，意外將鍾的政治喜好曝光。

新北市新店區鍾姓男子今年1月疑因買便當問題與父親發生衝突，憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，今判12年。示意圖／ingimage
新北市新店區鍾姓男子今年1月疑因買便當問題與父親發生衝突，憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，今判12年。示意圖／ingimage

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國民法官 思覺失調症

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