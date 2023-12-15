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影／台中「巡山裸男」抓到了！ 33歲壯男辯爬山散熱非猥褻

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

巡山裸男落網！台中沙鹿休閒景觀步道前晚出現壯碩巡山裸男，且有猥褻動作，民眾提醒大家注意。警方昨晚循線逮捕33歲鄭男，鄭辯稱因爬完山、天氣熱才會脫衣服散熱，並非特意裸露身體，警詢後全案依涉嫌妨害風化罪嫌函送。

昨天在台中市海線群組掀起討論的「巡山裸男」， 民眾提醒大家注意，熱心民眾說，這名裸男體型壯碩，球鞋有螢光貼，會有猥褻動作，提醒夜出女性要小心。

沙鹿休閒景觀步道位在國道四號橋下，白天和夜晚都有很多人休閒散步或運動，民眾表示，前晚9點多沙鹿休閒景觀步道往都會公園一帶，出現一名持手電筒「巡山裸男」，動作猥褻，夜出女性要特別小心。裸男特徵身高近180公分、壯碩、戴眼鏡、西瓜頭，穿襪穿球鞋（有螢光貼）。

清水警分局針對沙鹿休閒景觀步道往都會公園一帶加強巡邏，昨天晚間9點多，發現一名男子乘坐於沙鹿區台灣大道六段726巷都會公園旁的涼亭，身高約170左右、戴眼鏡、西瓜頭、著球鞋，與臉書社群沙鹿之美所PO文之「巡山祼男」特徵相符，遂盤查該名男子。

33歲鄭男坦承自己就是文章內「巡山祼男」本人，辯稱前天因爬完山、天氣炎熱，才會脫光衣物，非特意要裸露身體。警詢後依涉嫌妨害風化罪嫌函送。

警方昨晚循線逮捕33歲鄭男，鄭辯稱因爬完山、天氣熱才會脫衣服散熱，並非特意裸露身體，警詢後全案依涉嫌妨害風化罪嫌函送。圖／讀者提供
警方昨晚循線逮捕33歲鄭男，鄭辯稱因爬完山、天氣熱才會脫衣服散熱，並非特意裸露身體，警詢後全案依涉嫌妨害風化罪嫌函送。圖／讀者提供

猥褻 特徵

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