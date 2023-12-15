聽新聞
test
0:00 / 0:00
怎麼開的？黑頭賓士硬開上挖土機履帶 台中男稱：太累開到睡著
今天早上6點多，一輛黑色賓士車行駛在台中市豐原區豐原大道三段，卻自撞內側施工的挖土機，車身更開上挖土機履帶，顯見撞擊力道猛烈。警方到場，27歲林姓駕駛稱太累了，開到睡著才會自撞施工區。林男酒測值為零，初判肇事原因為疲勞駕駛。
今天早上6點30分，27歲林男駕駛一輛黑頭賓士車行經豐原區豐原大道三段，卻撞上內側進行自來水工程施工的挖土機與相關機具，黑色轎車更開上了挖土機履帶，工程砂石噴飛一地，撞擊力道猛烈，賓士黑頭車車頭毀損，所幸林男無傷。
警方到場，林男竟自稱「太累了，開到睡著」，才會自撞施工區。所幸施工區工人尚未進場，否則後果不堪設想，警方對林男進行酒測，酒測值為零，肇因初步研判為疲勞駕駛導致，進一步肇事原因仍有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言