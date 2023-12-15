怎麼開的？黑頭賓士硬開上挖土機履帶 台中男稱：太累開到睡著

今天早上6點多，一輛黑色賓士車行駛在台中市豐原區豐原大道三段，卻自撞內側施工的挖土機，車身更開上挖土機履帶，顯見撞擊力道猛烈。警方到場，27歲林姓駕駛稱太累了，開到睡著才會自撞施工區。林男酒測值為零，初判肇事原因為疲勞駕駛。

今天早上6點30分，27歲林男駕駛一輛黑頭賓士車行經豐原區豐原大道三段，卻撞上內側進行自來水工程施工的挖土機與相關機具，黑色轎車更開上了挖土機履帶，工程砂石噴飛一地，撞擊力道猛烈，賓士黑頭車車頭毀損，所幸林男無傷。

警方到場，林男竟自稱「太累了，開到睡著」，才會自撞施工區。所幸施工區工人尚未進場，否則後果不堪設想，警方對林男進行酒測，酒測值為零，肇因初步研判為疲勞駕駛導致，進一步肇事原因仍有待釐清。