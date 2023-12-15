影／台南警直搗富農街老舊透天厝 破麻將職業賭場逮11人

台南市警一分局執行全國同步查緝賭博專案，日前接獲通報，經連日蒐證後，發現確有職業賭場藏匿於東區富農街一處老舊透天厝，前晚持搜索票前往埋伏守候，趁賭客出入之際，大批警方一擁而上，查獲57歲岳姓場主及賭客8男2女，正打麻將賭博2桌，查扣賭資籌碼近4萬元。

警方據報後，經多日蒐證後，檢具相關事證向台南地院聲請搜索票，由後甲派出所長林海平率同員警數名及分局偵查隊專案小組，前晚大批警力直搗職業賭場。

前晚7時許，警方持搜索票前往埋伏守候，趁賭客出入大門之際，「不要動！」現場警力一擁而上，賭客突見警方登門，個個一臉錯愕。