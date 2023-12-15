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憂鬱妻離家卻與茶商同居遭夫索償 小女兒：叔叔很熱心

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

姚姓男子不滿妻子離婚前搬家，且與從事茶葉批發的傅姓男子過從甚密，提告向李姓前妻、傅各求償50萬元。姚的女兒證稱「傅叔叔」很熱心，曾挽救尋短的母親，兩人沒有超友誼感情，士林地院判姚敗訴。姚上訴，台灣高等法院認為傅和李女非親非故，卻住進李女住處、打理家務、陪病，姚主張配偶權遭侵犯可信，判傅賠5萬元確定。

姚在工程顧問公司上班，李姓前妻則在月子中心擔任房務員，兩人2005年結婚，去年3月成立和解離婚；李女和傅姓男子結識於彩券行。

李姓前妻表示，和姚個性不合、時常爭吵，姚多次逼她幫忙處理債務，她只好回頭向娘家借款，她為此身心俱疲、罹患憂鬱症，甚至自殘，幸虧傅姓男子搶救才撿回一命。

未成年的女兒說，媽媽搬到台北市，精神狀況不正常，會一直哭、失眠，且有自殺念頭，媽媽手上有一道很深的疤痕，還有一次差點輕生，多虧傅叔叔攔住人。女兒說，因擔心媽媽又想不開，她請傅叔叔留下來，因媽媽情緒持續不穩定，便請傅叔叔「住下來」，但睡不同樓層。

據女兒觀察，媽媽和傅叔叔沒有特殊的感情關係，她覺得傅很熱心。士林地院認為姚姓男子無法舉證前妻和傅不當交往，當作證據的照片不是模糊就是背影，駁回他的告訴。

姚不甘心，上訴高院。高院發現，傅姓男子在搬進李女住處後，會帶李女看醫生、打掃煮飯，李女病情約半年後好轉，開始找工作，但他還是住在屋子裡。

高院認為，已離婚許久的傅姓男子和李女非親非故，李女竟然同意他住在一起、為母女打理家務，依社會通念，兩人確實有依賴扶持、超越單純友誼的親密伴侶關係，姚因此遭人議論而困窘。審酌李女與姚不睦、擅自離家、經濟狀況等，高院認為姚可以請求10萬元精神慰撫金，因姚在離婚時簽下「兩造關於婚姻關係所生之夫妻剩餘財產、損害賠償等相關權利均互相拋棄」和解筆錄，因此只有傅得賠償5萬元。

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姚姓男子不滿妻子離婚前搬家，且與從事茶葉批發的傅姓男子過從甚密，提告向李姓前妻、傅各求償50萬元，台灣高等法院判傅賠5萬元確定。示意圖／聯合報系資料照
姚姓男子不滿妻子離婚前搬家，且與從事茶葉批發的傅姓男子過從甚密，提告向李姓前妻、傅各求償50萬元，台灣高等法院判傅賠5萬元確定。示意圖／聯合報系資料照

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