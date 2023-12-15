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盜領277萬 海軍補給兵判13年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

海軍151艦隊登陸艇隊吳姓補給兵，涉嫌侵占277萬元，昨被法院判刑13年半。本報資料照片
海軍151艦隊登陸艇隊吳姓補給兵，涉嫌侵占277萬元，昨被法院判刑13年半。本報資料照片
海軍一五一艦隊登陸艇隊吳姓補給兵因債台高築，藉著承辦隊上會計業務機會，假造提款單提領國庫現金二百七十七萬元，吳辯稱是用於部隊支出，但法官檢視相關單據，不採信他說法，一、二審均依貪汙罪重判十三年六月，褫奪公權八年。

吳為志願役士兵，二○一五年起負責隊上現金、各款項收入、支出帳冊登載等會計和出納業務，但吳在外娛樂花費多，欠下大筆債務

二○一六年四月起，吳趁承辦業務機會，填寫不實的提現報告單，取得主官核准後到銀行取款，每次取數萬至數十萬元不等，款項未用於部隊，反而拿來償還個人債務、花費。

為避免盜領曝光，吳偽造現金收支登記簿、支票存根聯，直到吳退伍，接手的中尉補給官發現帳務有異，徹查後才東窗事發。

高雄憲兵隊、廉政署調查後，粗估吳男從二○一六年四月至隔年九月，至少盜領國庫約二百七十七萬元，法院審理時，吳辯稱領取款項確實用於部隊支出，法官調閱帳務資料，不採信他的說法。

吳上訴，高雄高分院認為一審認事用法無不當，昨天駁回，本件可上訴。

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