女夥同家人殺男友 二審仍判無期

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書 女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領他四百七十三萬元，彰化地院依強盜殺人罪判林女無期徒刑，雙親、弟弟十六至十七年刑。台中高分院以林等已和張的兒子和解，且林女有復歸社會可能，昨撤銷改判，但仍處無期徒刑。

檢警調查，林女（卅歲）在八大行業上班，張每月給她十萬元生活費，但兩人常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭戶中有大筆款項，她的父母、弟弟認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤二○二一年十月十五日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，林女一家載張赴漢寶濕地遊玩。到場後，林父、林弟拿童軍繩自後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再將遺體包裹、綁上兩塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領財物。

彰化地院依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪判林父十七年、林母及林弟各十六年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示三人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林女一家四人已經和張的兒子和解，量刑因子變更，但林姝妤覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，昨天依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪判林父十六年六月、林母及林弟各十五年六月徒刑。