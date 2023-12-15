快訊

今各地晴暖上看32度 明起冷氣團襲台、愈晚愈濕冷

美國會通過國防授權法案 促助台灣軍隊建立全面性培訓計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女夥同家人殺男友 二審仍判無期

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人將男友張男（右後）誘出殺害棄屍，一、二審都判林女無期徒刑。圖／翻攝自林女臉書
女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領他四百七十三萬元，彰化地院依強盜殺人罪判林女無期徒刑，雙親、弟弟十六至十七年刑。台中高分院以林等已和張的兒子和解，且林女有復歸社會可能，昨撤銷改判，但仍處無期徒刑。

檢警調查，林女（卅歲）在八大行業上班，張每月給她十萬元生活費，但兩人常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭戶中有大筆款項，她的父母、弟弟認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤二○二一年十月十五日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，林女一家載張赴漢寶濕地遊玩。到場後，林父、林弟拿童軍繩自後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再將遺體包裹、綁上兩塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領財物。

彰化地院依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪判林父十七年、林母及林弟各十六年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示三人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林女一家四人已經和張的兒子和解，量刑因子變更，但林姝妤覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，昨天依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪判林父十六年六月、林母及林弟各十五年六月徒刑。

殺人 棄屍 父母

延伸閱讀

台南男持武士刀刺死小舅子...二審仍判15年 理由出爐

和女童嘿咻7次 代課師稱「純粹師生戀」賠百萬獲減刑

「有復歸社會可能」 彰化酒女夥全家殺男友盜財二審仍逃死

彰化蛇蠍酒女全家動員誘殺男友盜財棄屍 二審今判無期

相關新聞

詐團凌虐豬仔 逼迫性交判重刑

郭姓男子等七人加入詐騙集團，佯以求職訊息吸引被害人上門提供帳戶，卻將四名被害人拘禁在「控點」內，學柬埔寨凌虐豬仔電擊、菸...

高嘉瑜、雞排妹都受害 網紅小玉賣換臉A片求輕判

網紅「小玉」朱玉宸和助理莊炘睿利用換臉技術，合成名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等一一九...

女夥同家人殺男友 二審仍判無期

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領他四百七十三萬元，彰化地院依強盜殺人罪判...

盜領277萬 海軍補給兵判13年半

海軍一五一艦隊登陸艇隊吳姓補給兵因債台高築，藉著承辦隊上會計業務機會，假造提款單提領國庫現金二百七十七萬元，吳辯稱是用於...

范成連認出錢 稱不知去買連署書

國民黨前中常委范成連涉嫌聯合新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實，以每人四百元為代價收購鴻海創辦人郭台銘...

大陸男子歸化我國涉反滲透法 被搜到台辦的「考評通知」辯不知情

原籍大陸的男子潘進東歸化中華民國籍，檢方指控他收受陸方資助與莆仙同鄉會幹部朱俊源、共和黨主席周克琦介入2022年選舉，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。