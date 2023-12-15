范成連認出錢 稱不知去買連署書

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基（後排左1）和前桃園縣觀音鄉長黃茂實（前排右1）以及國民黨前中常委范成連（前排左2），涉嫌收購郭台銘連署書遭起訴。記者黃羿馨／攝影 國民黨前中常委范成連涉嫌聯合新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實，以每人四百元為代價收購鴻海創辦人郭台銘連署書。新竹地檢署追查，范十月籌措二千萬現金，與王等人發放五百餘萬元賄款，募逾四千份連署書，昨依總統副總統選舉罷免法起訴王、范、黃等十三人。

起訴書指出，范成連十月籌措二千萬現金，分別交付二百四十萬給王增基、黃茂實等人，並以每份四百元募集連署書。王收受賄款後在自家經營加油站設連署據點，並向前來加油及鎮內民眾告知每提交一份連署書，即可獲得四百元報酬，不少人得知後相告，共募得三千五百一十張連署書。

王增基又交付二萬至廿萬不等現金給八名朋友，請求收購連署書，同時范成連也在竹北家樂福交付四十萬元給范姓宗親，范姓宗親再透過光復連署站長、牛埔連署站工作人員募集購得四百九十六張連署書。

范否認犯行，承認雖然有給二人約二百多萬元，但實際多少錢已印象模糊，且給王、黃二人的錢都是連署站行政、人事開支，還有場地租金，「不知道他們拿去買連署書」，並強調所為是為了向郭台銘展現誠意，郭不知情。

王則表示是透過黃茂實介紹而認識范，兩人找過他多次，一開始開出每份連署書三百元，後來九月卅日他在台中媽祖廟起馬宴上遇到郭台銘，當時郭說不會出來選總統，但希望有話語權，他認為台灣經濟需要郭董，也盼若衝高連署到百萬票，郭可能會考慮出來選，加上范、黃二人後來又提高到每份四百元，最後才答應。

檢方認為，范成連等人為謀求自身政治事業順利發展而犯案，妨害連署公正、公平與純潔，昨偵結後起訴十三人，並建請法官從重量刑。

案件移審，新竹地院認為范、王犯罪事實明確，且有監視器、對話截圖、通聯紀錄為證，二人無逃亡、勾串之虞，無羈押必要，諭知王卅萬交保並限制住居；因范否認犯行，加上先前在大陸有事業，諭知七十萬交保，限制出境出海八月。