聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團凌虐豬仔 逼迫性交判重刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
郭姓男子等七人加入詐騙集團，佯以求職訊息吸引被害人上門提供帳戶，卻將四名被害人拘禁在「控點」內，學柬埔寨凌虐豬仔電擊、菸燙。為讓被害人心理崩潰，七人還逼兩名男性性交、以木棍性侵，手段凶殘，台中地院依加重強制性交等罪判七人二年六月至十年十月刑。

檢警調查，郭和兩名林姓、閔姓、謝姓、曾姓及張姓男子去年底加入由暱稱「威爾史密斯」等人籌組的詐團，並和境外機房合作，在台成立「水房」，以台中北屯租屋處為「控點」，管理人頭帳戶提供者。

郭等在臉書、ＬＩＮＥ發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶等訊息，誘騙民眾繳交帳戶，供給境外機房收取詐款，為免帳戶遭警示，採「強控」模式對四名被害人拘禁，若有人不配合就會遭成員拿電擊器、砍刀壓制，或上手銬腳鐐，毛巾摀嘴、戴眼罩遮掩拿菸燒燙凌虐。

檢警發現，因詐團上游察覺有被害男子帳戶異常，為了報復對方，竟指示郭在控房要讓被害人「心理崩潰」，逼兩名被害男子相互性交，成員還拿木棍性侵他們，最後因被害人無法勃起射精，郭就命各自選擇被電卅秒或皮鞭抽卅下懲罰，還錄影傳到群組供人觀覽。

檢方統計郭等人詐得三千兩百多萬元，建請法院審酌郭等人手段慘無人道，被害人身心重創，從重量刑。

中院審理時，有四人最終認罪，三人避重就輕、相互推卸責任；被害男子證稱，被逼性交時有可辨別詐團成員聲音，郭等人為修理他、讓他丟臉就逼性交、木棍插肛。檢警也從查扣手機發現，郭等將被害人性交影片傳到群組，還說「目前還在調教」。

中院審酌七人加入詐團，對被害人拘禁數日、凌虐，還強逼在眾人前性交，依加重詐欺、私行拘禁、加重強制性交等罪判刑。

求職 性侵 詐騙集團 柬埔寨

延伸閱讀

和女童嘿咻7次 代課師稱「純粹師生戀」賠百萬獲減刑

「鐵霸」小弟經營虛擬貨幣門市...配合詐團洗錢2億 警逮10人

台中凶殘詐團逼崩潰 迫男男當眾性交、木棍插下體

詐團車手躲警進超商 員警跟進竟見滿桌偽造工作證

相關新聞

詐團凌虐豬仔 逼迫性交判重刑

郭姓男子等七人加入詐騙集團，佯以求職訊息吸引被害人上門提供帳戶，卻將四名被害人拘禁在「控點」內，學柬埔寨凌虐豬仔電擊、菸...

高嘉瑜、雞排妹都受害 網紅小玉賣換臉A片求輕判

網紅「小玉」朱玉宸和助理莊炘睿利用換臉技術，合成名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，一審依違反個人資料保護法等一一九...

盜領277萬 海軍補給兵判13年半

海軍一五一艦隊登陸艇隊吳姓補給兵因債台高築，藉著承辦隊上會計業務機會，假造提款單提領國庫現金二百七十七萬元，吳辯稱是用於...

女夥同家人殺男友 二審仍判無期

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領他四百七十三萬元，彰化地院依強盜殺人罪判...

大陸男子歸化我國涉反滲透法 被搜到台辦的「考評通知」辯不知情

原籍大陸的男子潘進東歸化中華民國籍，檢方指控他收受陸方資助與莆仙同鄉會幹部朱俊源、共和黨主席周克琦介入2022年選舉，依...

北市警生日玩嗨全身脫光只用杯子罩下體 分局自檢送辦

台北市信義警分局三張犁派出所25歲楊姓警員，上個月過生日，邀請3、40名群組網友到錢櫃歡唱慶生，他身為壽星飲酒後玩太嗨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。