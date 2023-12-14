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北市25歲帥警生日玩嗨 脫光只拿杯子遮下體記過送辦

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北市警生日玩嗨全身脫光只用杯子罩下體 分局自檢送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局三張犁派出所25歲楊姓警員，上個月過生日，邀請3、40名群組網友到錢櫃歡唱慶生，他身為壽星飲酒後玩太嗨，在包廂內全身脫光，只拿杯子罩住下體炒熱氣氛，不料這個月7日，有人向分局檢舉他言行失當，分局請示檢察官後，依妨害風化函送楊員，並記過兩次處分。

楊姓警員警專36期畢業，兩年多前調任三張所服務，外表帥氣像許光漢，曾因熱心服務，幫外籍女子尋回手機、助失智婦返家，被單位肯定表現。

楊員年輕帥氣，常參加網路及友人聚會活動；去年他在信義夜店飲酒，返回派出所時被長官發現，雖然當時他休假，但數小時後他要值早班勤務，長官實施酒測，發現有酒測值反應，因此被分局列管「勤前酒測」員警。

上個月楊員生日，他與3、40名平時會輪流慶生的群組網友相約，到中華路錢櫃包廂歡唱，由於他身為壽星加上飲酒，一時開心下，竟全身脫光、僅用杯子罩住下體炒熱現場氣氛。

時隔數日，群組網友疑將現場影像放在社群網路當作笑談，卻有人知道他警察身分，這個月7日向信義分局檢舉。

由於案件發生在包廂內，是否構成妨害風化？信義分局請示檢察官，檢察官考量現場人數眾多，加上還有剛加入群組的新成員參加，與現場其他人不算熟識，因此認為仍可能構成妨害風化罪嫌。

分局調查相關影像後，先依妨害風化罪嫌函送台北地檢署偵辦，並認為他的情節影響警譽，記過兩次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市信義警分局三張犁派出所楊姓警員，生日趴玩太嗨，全身脫光僅用杯子罩住下體炒熱氣氛，遭人檢舉。圖／本報資料照
台北市信義警分局三張犁派出所楊姓警員，生日趴玩太嗨，全身脫光僅用杯子罩住下體炒熱氣氛，遭人檢舉。圖／本報資料照

檢察官 酒測

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