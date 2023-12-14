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3男自稱機車路權團體 私關爆閃燈還臉書直播遭逮

中央社／ 台中14日電

台中市大里區堤南路上的爆閃燈昨天被關，警方今天表示，到場發現是電源被拔並逮獲自稱是機車路權團體的3名男子，3人還在社群網站臉書（Facebook）直播過程。

台中市政府警察局霧峰分局昨天晚間7時許獲報，保障用路人行車安全的警示爆閃燈突然關閉，警方到場發現是林姓、陳姓及1名未成年男子拔除爆閃燈電源。

警方說，3人落網後指爆閃燈的閃光會影響行車視線，雖曾反映民意代表和中市府交通局，未獲具體回應才拔電源線。3人除臉書直播，還說「見一盞關一盞，你復原我就再關」。

警方表示，3人帶返派出所後，依涉及中華民國刑法妨害公務罪嫌移送偵辦；爆閃燈是公物，民眾如果對設置有任何疑義或建議，應循正常管道反映，不應以個人判斷拔除電源，導致喪失安全警示功能。

台中市 直播

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