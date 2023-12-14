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台南男持武士刀刺死小舅子...二審仍判15年 理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子平日與林姓小舅不睦，去年11月12日晚間，小舅關閉同住住所2樓電源起口角及肢體衝突，小舅從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內，當場不治，二審今駁回上訴，法官認他辯稱無殺人故意不可採且不符自首，仍判15年。

台南高分院合議庭指出，陳男雖辯稱無殺人「直接故意」，然而以他因被害人平日惡整心生怨懟，案發時被害人又以武士刀相逼，陳男當時應心懷憤懣而萌生殺人犯意；被害人致命傷深達左下肺葉，造成大出血；行凶武士刀刀刃長達30公分，刀刃及刀尖均屬銳利，刀刃部分刺入被害人肺臟，造成穿刺傷深3.5公分，足見陳男下手力道之猛。

且陳男是由後背刺傷被害人，令被害人難以防備抵擋，而胸腔是人體重要部位，以利刃刺入將傷及要害臟器，足以發生致人死亡結果，顯見陳男有殺害被害人的直接故意，陳男辯稱無殺人直接故意並不可採。

合議庭表示，本案是前妻撥打119報案，且陳男於前4次警詢時均否認犯行，並不符合自首規定。同時，原審就量刑部分已綜合審酌刑法第57條各款所列一切情狀，量處有期徒刑15年，經核原判決採證認事、論斷說明，均無違誤，科刑裁量，也合法妥適，並無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則，因而駁回上訴，全案得上訴。

台南高分院認為，陳男是由後背刺傷被害人，令被害人難以防備抵擋，而胸腔是人體重要部位，以利刃刺入將傷及要害臟器，顯見陳男有殺害被害人的直接故意。圖／本報資料照
台南高分院認為，陳男是由後背刺傷被害人，令被害人難以防備抵擋，而胸腔是人體重要部位，以利刃刺入將傷及要害臟器，顯見陳男有殺害被害人的直接故意。圖／本報資料照

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