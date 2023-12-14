警政署長回高雄娘家 「同學」報告選舉查賄績效

警政署長黃明昭今下午南下高雄，視導選舉治安及查賄工作；黃的同學、警察局長林炎田報告查賄績效，指目前破獲7件、7人選舉賭盤案；另配合橋檢於11月中旬查獲赴大陸湖南省接受落地招待賄選案，將持續查賄工作，確保選舉平順。

警政署長黃明昭在刑事局長周幼偉陪同下，南下至屏東縣警局和高雄市警局視導選舉查賄工作，下午4時15分許抵達高雄市警局，從高市警局長高陞署長的黃明昭「回娘家」，看來表情愉悅，除岡山分局長陳柏彰因國民黨總統候選人侯友宜在岡山有選舉活動外，派副分局長到場外，16個分局長、保安科長梁明俊、保大及刑大均與會。

局長林炎田報告時指出，有關選舉維安工作，將會秉持署的相關工作；林表示，選舉重點在3項工作，在防制暴力介入選舉部分，經過事前約制，本來有3、400人的宴會，縮減到200人，另第二波境外選舉部分，假借里長赴大陸接受落地招待的種種情資，已配合橋檢在11月27日傳喚22人。

另外，有關選舉賭盤部分，目前執行7件、7人，會持續發動查察，會在剩下未來30天，確保選舉平順。

林炎田報告完後，署長黃明昭先行對高雄市破獲包括高雄夫妻命案、清龍宮槍擊案等重大刑案，頒發相關分局破案獎金，以資勉勵。

林炎田所指有關高市警方和橋檢合作破或的賄選案，係指台灣新住民關懷總會11月中旬組團60人，前往湖南省婁底地區接受陸方落地招待，本月5日遭橋頭地檢署於高雄、台東兩地搜索，35人被約談到案。