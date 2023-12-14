「精衛法專家參審」模擬法庭 高雄少家院首場102人參與
高雄少年及家事法院本周二舉辦首場「精神衛生法專家參審模擬法庭」，就精神衛生法中，醫院向法院聲請強制住院等事件，改採專家參審模式進行演練；司法院長許宗力、衛福部次長李麗芬及各法院院長、律師、醫界代表等，計102人參與模擬。
許宗力表示，「精神衛生法強制住院」屬專家參審的法庭模式，對司法體系是一大挑戰，要如何讓視訊開庭更為進步，參審制度更為順暢，是司法院會繼續努力的方向。
由於醫院向法院聲請強制住院等事件，涉及法院管轄區域劃分與法庭審理模式，因此司法院指派由高雄少家院，辦理首場精神衛生法專家參審模擬法庭。
在周二上午場次，模擬法庭與衛福部嘉南療養院遠距開庭，由該院院長吳文正飾演病人、醫師張耿嘉飾演醫療機構代理人即聲請人、臨床心理師伍秀蓉飾演程序監理人，另由精神科醫師王富強及病人權益促進團體代表蕭義雄擔任參審員，與羅培毓法官共同組成合議庭。
該場次評議後認定，「住院治療」確屬目前對該嚴重病人最必要、最小限制的治療方式，而裁定應准予強制住院。
下午場次則由高雄市立凱旋醫院進行遠距開庭，由醫師劉潤謙擔任聲請人、律師林信宏擔任程序監理人，另由精神科醫師歐陽文貞及病人權益促進團體代表宋志成擔任參審員，與職業法官組成合議庭。
評議後以2：1票認定，以聲請人提出證據資料，並不足以證明該病人屬精神衛生法嚴重病人定義，因此，裁定聲請駁回。
據悉，行政院已通過5年480億的身障資源布建計畫，衛福部次長李麗芬指出，透過高雄少家院一整天舉辦模擬演練，衛福部發現，醫療端仍有多處資源，後續將善用經費作盤點整合。
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