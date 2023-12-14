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獨／幫收購連署…王增基爆動機 郭董說沒要選總統

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

國民黨前中常委范成連涉嫌聯合新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實，以每人400元代價收購鴻海創辦人郭台銘連署書，范、王、黃3人今遭檢方起訴。王今於調查庭爆料，郭說沒有要出來選，但想要有話語權，他想幫郭衝高連署票才會犯下此案，但不知連署犯法。法官認為王坦承犯行，已無羈押必要，諭知30萬交保並限制住居。

王增基於調查庭指出，今年新埔義民祭時，並不認識范成連，是透過黃茂實牽線才認識。當時2人在9月底、10月初之際，以每份300元代價，希望他幫忙郭董衝高連署書，並表示郭連署已衝破20多萬，但希望衝到100萬份，因此希望他忙幫衝高連署書，份數「沒有上限」，但最初他並未答應。

後來范、黃兩人又來找他2、3次，並提高1份400元，當時兩人不知道連署也違法，加上9月30日時，他在台中媽祖廟起馬宴上遇到郭台銘，當時郭在媽祖廟辦公室說自己不會出來選總統，但希望有話語權，他認為台灣經濟需要郭董，也希望若衝高連署到百萬票，郭董會考慮出來選，因此最後答應范、黃要求。

王增基開庭時也坦承，收下范的160萬、80萬的匯款後，陸續聯繫7名友人和加油站劉姓站長幫忙收購連署書，總計共募將近4000份連署書。

王增基也在開庭時痛哭，表示「我做錯了，我會負責，我願意接受國家懲罰」，由於家裡還有87歲媽媽要照顧，還有3、4歲小孩，希望法官讓他回家把事情安排好。

辯護人也表示，王增基所犯並非重罪且，偵查中配合偵辦，還供出上手黃、范2人，因而使得警方向上溯源，王也繳回剩餘賄款50萬8百元，犯後態度良好，也沒有勾串和共犯，更無逃亡之虞，懇請法官交保。

法官認為，王增基坦承犯行，尚無羈押必要，最終諭知30萬交保限制住居。

王增基（右）紫衣者30萬交保後已和家人回家。記者黃羿馨／攝影
王增基（右）紫衣者30萬交保後已和家人回家。記者黃羿馨／攝影
王增基妻子準備30交保。記者黃羿馨／攝影
王增基妻子準備30交保。記者黃羿馨／攝影

連署書 郭董

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