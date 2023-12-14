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查仇人個資偽造亂丟菸蒂罰單 蘆洲清潔隊巡查員遭起訴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

蘆洲區清潔隊林姓巡查員因與詹男發生糾紛，竟找不知情同事協助查詢詹男車籍資料，從中獲得詹男身分證字號後偽造亂丟菸蒂舉發單，還在舉發單上被舉發人簽章欄偽造詹男簽名，還請同事查詢詹男戶籍取得對方個資。新北地檢署經調查後，依使公務員登載不實文書、偽造私文書及違反個資法等罪嫌將林男起訴。

檢方調查，於新北市環保局蘆洲清潔隊擔任巡查員的林姓男子，有稽查、勸導及告發違反廢棄物清理法行為的權限。但林男因與詹姓男子有私人糾紛，竟於2020年請不知情同事協助查詢詹男車籍資料，但該同事因無查詢車籍權限，於是轉請不知情的新北市環保局專責人員查詢。

林男取得詹男車籍資料並從中獲得詹男身分證字號後，竟偽造亂丟菸蒂舉發單，還在舉發單上被舉發人簽章欄偽造詹男簽名，製造舉發通知書已由詹男簽名收受的假象，隨即再將舉發單交由同事查詢詹男戶籍資料，藉此取得詹男個資，林男犯案後為了掩飾犯行隨即把舉發通知書上的姓名塗銷。

林男被逮送辦後坦承犯行，檢察官調查後依使公務員登載不實文書、違反個人資料保護法「公務員假借職務上機會非法蒐集、利用個人資料」、偽造私文書等罪嫌將林男起訴。

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新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

個資

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