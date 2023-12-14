大陸資助基隆15里長6天山東免費遊疑介選 招攬里長收押

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，查出基隆市信義區孝岡里長吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬其他15位里長及親友共組33人旅遊團，6天5夜山東旅遊團「免費」遊。檢方今天向法院聲請羈押吳石金，下午法院裁定吳男獲准羈押。

基隆地檢署指出，該6天5夜山東旅遊團，團員只要5500元，到大陸後再退還人民幣1000元，形同「免費」。昨傳喚29人到案，今依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，向法院聲請羈押吳姓里長，協辦郭男則10萬元交保。

吳男被告經法官訊問後，依刑事訴訟法第 101條第1項第1款規定裁定羈押。但檢察官聲請禁止接見通信部分，法官巷心為無必要，非有理由，予以駁回。