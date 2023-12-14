快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

大陸資助基隆15里長6天山東免費遊疑介選 招攬里長收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，查出基隆市信義區孝岡里長吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬其他15位里長及親友共組33人旅遊團，6天5夜山東旅遊團「免費」遊。檢方今天向法院聲請羈押吳石金，下午法院裁定吳男獲准羈押。

基隆地檢署指出，該6天5夜山東旅遊團，團員只要5500元，到大陸後再退還人民幣1000元，形同「免費」。昨傳喚29人到案，今依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，向法院聲請羈押吳姓里長，協辦郭男則10萬元交保。

吳男被告經法官訊問後，依刑事訴訟法第 101條第1項第1款規定裁定羈押。但檢察官聲請禁止接見通信部分，法官巷心為無必要，非有理由，予以駁回。

基隆地檢署主任檢察官陳照世說明，日前接獲情資，基隆吳姓里長招攬他人赴大陸接受招待，疑有介選，因此向法院申請搜索票，帶回29人釐清案情，吳姓里長因有逃亡或串滅證之虞，獲得羈押成功。

大陸資助6天山東免費遊疑介選，基隆29人約談，招攬的里長吳石金遭收押。記者游明煌／攝影
大陸資助6天山東免費遊疑介選，基隆29人約談，招攬的里長吳石金遭收押。記者游明煌／攝影

基隆 檢察官

延伸閱讀

保護77萬處「不可移動文物」 大陸開展第四次文物普查

影／「華北船王賀仁菴」女兒贈書 謝國樑：讓歷史結合觀光

基隆少年找女友失音訊家人急死 桃警調監視器找人公廁尋獲

大陸資助6天山東免費遊疑介選 基隆29人約談1里長聲押

相關新聞

詐領助理費！前議長賴美惠當庭認罪 已繳回所得求判緩刑

台南市議會前議長賴美惠，涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，將...

鄰居阿伯猥褻5歲女童...聯絡簿寫摸4次揪色狼 判3年10月

一名5歲女童經常到同學兼鄰居家玩耍，不料鄰居阿伯竟涉趁她獨處時，伸出狼爪猥褻摸下體。當時女童年僅5歲，直到就讀國民小學，...

選舉前預言周勝考貪汙判13年半 板橋前里長亂傳謠言下場慘了

新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪判刑，但法院宣判之前，新北板橋區前江翠里長梁金龍透過LINE傳訊稱「周...

軍人逼少女裸上身視訊 恫嚇「你躲得掉？」超慘下場出爐

台中已婚的游姓軍人上交友網要少女自拍裸照，後約她性交被拒竟惱羞成怒，傳照脅迫她裸上身視訊還偷錄影，不斷恫嚇「寶貝，你覺得...

大陸資助基隆15里長6天山東免費遊疑介選 招攬里長收押

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，查出基隆市信義區孝岡里長吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，...

黃牛售亞錦賽門票遭裁不罰 北市警：依法抗告力挺基層

台北市因為大巨蛋開始舉辦賽事後黃牛湧現，警方不斷抓黃牛，其中台中市廖姓女子因販售黃牛票，遭北市警方佯裝購票約談到案，但台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。