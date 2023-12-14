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詐領助理費！前議長賴美惠當庭認罪 已繳回所得求判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長賴美惠，涉嫌詐領助理費234萬多元，台南地檢署依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌等，將她、陳姓弟媳等5人起訴，台南地院今下午開庭審理，賴美惠等5人均認罪，且於檢方偵查中繳回犯罪所得，請求法官從輕量刑且給予緩刑機會。

賴美惠委任律師指出，賴美惠於偵查中繳回犯罪所得，依法可獲一次減刑機會，另賴美惠擔任縣市合併第一屆議長，因出身原台南縣，幅員廣大，廣設服務處及議長紅白帖支出需求，再加上議長自砍特別費25%，雖使用該款項於法不符，但與中飽私囊情事不同，希望法官審酌，依刑法第59條情堪憫恕，再給予第二次減刑，從輕量刑，並給予緩刑機會。賴美惠說「認罪」外，本人並未多說，均委由律師代為發言。

陳姓弟媳委任律師也替當事人向法官求情，指她在偵查中自由，當時擔任議員助理身分，並非公務員，請求依59條情堪憫恕，再依31條共犯與身分關係減輕其刑，並給予緩刑機會。

檢察官表示，賴美惠等5人均坦承犯行，犯後態度堪稱良好，請求法官量處適當刑責，以勵自新。全案定明年1月17日宣判。

檢調查出，賴美惠在第一屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等工作；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳、吳三人，找來吳的妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，涉嫌向議會不實請領助理費。

起訴書指出，賴美惠、陳女、吳女明知吳的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串吳妹、盧女兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳妺、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

檢方當庭修正，賴美惠涉嫌詐領助理費234萬7200元，賴美惠、陳姓弟媳涉違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌；吳女和她妹妹、盧女則涉犯使公務員登載不實公文書罪嫌。

台南市議會前議長賴美惠（右）涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方依涉利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴。圖／本報資料照
台南市議會前議長賴美惠（右）涉嫌詐領助理費234萬7200元，檢方依涉利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴。圖／本報資料照

賴美惠 台南 公務員

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